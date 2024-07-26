Медицинский центр горел в Павлодаре

В Павлодаре огнеборцы ликвидировали пожар в одном из медицинских центров. Пострадавших в результате инцидента не было, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, сегодня произошло загорание мебели и вещей в одном из медицинских центров, расположенных в 5-этажном жилом доме.

Силами МЧС пожар площадью 10 кв.м. ликвидирован полностью.

"Пострадавших нет, причина устанавливается", - отметили в ведомстве.

Что делать при пожаре

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара.

Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112".

Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.