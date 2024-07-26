Медицинский центр горел в Павлодаре
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В Павлодаре огнеборцы ликвидировали пожар в одном из медицинских центров. Пострадавших в результате инцидента не было, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, сегодня произошло загорание мебели и вещей в одном из медицинских центров, расположенных в 5-этажном жилом доме.
Силами МЧС пожар площадью 10 кв.м. ликвидирован полностью.
"Пострадавших нет, причина устанавливается", - отметили в ведомстве.
Что делать при пожаре
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара.
Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112".
Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2140027-medicinskiy-centr-gorel-v-pavlodare/