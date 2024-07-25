Мощный тайфун обрушился на Тайвань: как минимум трое погибших, сотни пострадавших (видео)

На Тайване из-за тайфуна "Гаеми" погибли люди, сотни получили ранения. Стихийное бедствие двинулось на Китай: эвакуированы люди, остановлено движение поездов, передает NUR.KZ.

Как сообщается на сайте "Российской газеты" RG.RU, в результате разгула стихии к этому моменту в Тайване погибли по меньшей мере три человека и сотни получили ранения.

Власти закрыли финансовые рынки, школы и офисы. Погодные условия резко ухудшились: тайфун принес сильные ливни, порывистые ветры и опасный штормовой нагон. Центральное метеорологическое агентство Тайваня выпустило предупреждение о тайфуне на море и суше для всего главного острова.

РБК со ссылкой на местные СМИ пишет, что в результате стихийного бедствия более 320 тыс. домохозяйств острова столкнулись с временными отключениями электроэнергии.

Тайфун также затронул провинцию Фуцзянь на юго-востоке Китая, добавляют авторы. Из региона эвакуировали более 150 тыс. человек. Местами скорость ветра достигает 45 м/с, тайфун движется на северо-запад страны. Несмотря на ослабление "Гаеми", ожидается, что он спровоцирует сильные дожди как минимум в десяти провинциях Китая.

Из-за ухудшения погоды железнодорожные компании страны начали ограничивать работу. 25 июля Shenzhen Railway остановила движение почти 260 поездов, Nanchang Railway приостановила движение всех пассажирских поездов в провинции Фуцзянь. Кроме того, о закрытии на фоне непогоды объявила Тайваньская фондовая биржа.

Накануне "Гаеми" обрушился также на столицу Филиппин Манилу. Из-за затоплений властям пришлось закрыть школы, офисы и отменить авиарейсы.

Напомним, ранее в июле на город Хэцзэ в Китае обрушился мощный торнадо, кадры с которым облетели соцсети. По данным на тот момент, погибли 5 человек, более 80 пострадали.

В конце апреля в китайском городе Гуанчжоу ураган унес жизни по меньшей мере пяти человек, более 30 были ранены. Город захлестнуло торнадо с крупным градом - некоторые льдины достигали 5 сантиметров в диаметре.

Также в апреле в китайском городе Шэньчжэнь был объявлен красный уровень опасности из-за сильного ливня. Власти эвакуировали 110 000 человек из провинции Гуандун.

Ранее до этого стало известно, что из-за сильных дождей, которые длились несколько дней, в провинции Гуандун несколько крупных рек вышли из берегов и происходят наводнения. 11 человек на тот момент считались пропавшими без вести.