Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Мощный тайфун обрушился на Тайвань: как минимум трое погибших, сотни пострадавших (видео)

Опубликовано:

Мощный тайфун обрушился на Тайвань
Мощный тайфун обрушился на Тайвань. Кадр из видео:: New Newspaper Today

На Тайване из-за тайфуна "Гаеми" погибли люди, сотни получили ранения. Стихийное бедствие двинулось на Китай: эвакуированы люди, остановлено движение поездов, передает NUR.KZ.

Как сообщается на сайте "Российской газеты" RG.RU, в результате разгула стихии к этому моменту в Тайване погибли по меньшей мере три человека и сотни получили ранения.

Власти закрыли финансовые рынки, школы и офисы. Погодные условия резко ухудшились: тайфун принес сильные ливни, порывистые ветры и опасный штормовой нагон. Центральное метеорологическое агентство Тайваня выпустило предупреждение о тайфуне на море и суше для всего главного острова.

РБК со ссылкой на местные СМИ пишет, что в результате стихийного бедствия более 320 тыс. домохозяйств острова столкнулись с временными отключениями электроэнергии.

Тайфун также затронул провинцию Фуцзянь на юго-востоке Китая, добавляют авторы. Из региона эвакуировали более 150 тыс. человек. Местами скорость ветра достигает 45 м/с, тайфун движется на северо-запад страны. Несмотря на ослабление "Гаеми", ожидается, что он спровоцирует сильные дожди как минимум в десяти провинциях Китая.

Из-за ухудшения погоды железнодорожные компании страны начали ограничивать работу. 25 июля Shenzhen Railway остановила движение почти 260 поездов, Nanchang Railway приостановила движение всех пассажирских поездов в провинции Фуцзянь. Кроме того, о закрытии на фоне непогоды объявила Тайваньская фондовая биржа.

Накануне "Гаеми" обрушился также на столицу Филиппин Манилу. Из-за затоплений властям пришлось закрыть школы, офисы и отменить авиарейсы.

Напомним, ранее в июле на город Хэцзэ в Китае обрушился мощный торнадо, кадры с которым облетели соцсети. По данным на тот момент, погибли 5 человек, более 80 пострадали.

В конце апреля в китайском городе Гуанчжоу ураган унес жизни по меньшей мере пяти человек, более 30 были ранены. Город захлестнуло торнадо с крупным градом - некоторые льдины достигали 5 сантиметров в диаметре.

Также в апреле в китайском городе Шэньчжэнь был объявлен красный уровень опасности из-за сильного ливня. Власти эвакуировали 110 000 человек из провинции Гуандун.

Ранее до этого стало известно, что из-за сильных дождей, которые длились несколько дней, в провинции Гуандун несколько крупных рек вышли из берегов и происходят наводнения. 11 человек на тот момент считались пропавшими без вести.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2139624-moshchnyy-tayfun-obrushilsya-na-tayvan-kak-minimum-troe-pogibshih-sotni-postradavshih-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie