Пожар на барахолке в Алматы: владельцы рынка заявили о возможном поджоге (видео)

Арендаторы сгоревших помещений на барахолке в Алматы рассказали о многомиллионных убытках после пожара, а владельцы рынка не исключают версию поджога, сообщает сайт телеканала KTK.

По информации телеканала, после пожара на алматинской барахолке предприниматели понесли многомиллионные убытки. Арендаторы говорят, что остались в сложной ситуации: у них кредиты, а также обязанности перед детьми и родителями.

Предприниматель Исмаил Ибрагим рассказал, что трудится на рынке 15 лет. Ущерб составил около 50 миллионов тенге.

"Начался сильный дождь. Потом мы заметили возгорание. У меня сгорело три контейнера с обувью. Здесь и магазин, и склад были. После пожара мы заходили в бутик. В бизнесе, конечно, мы берем в долг. Вкладываем в оборот. Я потерял товар на 50 миллионов. Теперь надо как-то возвращать", - сказал мужчина.

Предприниматели сообщили журналистам, что после каждого ливня складские помещения заливает водой. Арендаторы опасались короткого замыкания и предупреждали администрацию рынка о проблеме.

"Как начинается дождь, наши бутики сразу заливает. Крыша постоянно протекает. Мы предупреждали администрацию рынка, что может случиться замыкание. У меня сгорел весь мой товар на 80 миллионов", - сообщил Зейин Акан.

Руководство рынка рассматривает несколько причин ЧП: от грозового разряда до умышленного поджога.

"Только что получил информацию, что пять человек, условно говоря, подозреваемых. Предварительно, судя по камерам видеонаблюдения, что-то там они внутри делали.

Компенсация: мы будем обсуждать. Руководство обсуждает, каким образом это будет и в какой форме. Все это будет обсуждаться", - прокомментировал заместитель генерального директора по правовым вопросам рынка Булат Кожаков.

А в департаменте по ЧС журналистам сообщили, что пожарных вызвали слишком поздно.

"В связи с тем, что огромная площадь загорания, прямо сейчас причины пожара назвать невозможно. В связи с тем, что на месте работает следственная группа, работают дознаватели ДЧС, работает испытательно-пожарная лаборатория, назначен ряд соответствующих экспертиз", - сообщила официальный представитель ДЧС города Алматы Гульдана Нурымбетова.

Сообщается, что после ЧП дознаватели открыли уголовное дело по факту нарушения правил пожарной безопасности. Виновникам может грозить крупный штраф либо до трех лет лишения свободы.

Источник: KTK

Напомним, 16 июля стало известно о том, что в Алатауском районе Алматы в районе барахолки горит двухэтажный склад с люстрами. Из-за позднего сообщения пожар принял развившуюся форму, его тушение осложнилось большой горючей загрузкой склада.

Для борьбы с огнем задействовали вертолет "Казавиаспаса". Пожар локализовали в 18:38.

Позже в пресс-службе департамента по ЧС Алматы назвали предварительные версии крупного пожара, который разразился сегодня днем в районе барахолки. Одна из них - гроза.

Позже стало известно, что пожар полностью ликвидирован.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.