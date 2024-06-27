Иностранец погиб от удара молнии в Атырауской области (видео)

В строящийся дом в селе Миялы Атырауской области попала молния. В здании произошел пожар, из-за которого погиб 35-летний гражданин Узбекистана, передает "Ак Жайык".

Как сообщает издание, около 7 часов вечера в дом на улице Усенова в селе Миялы Кызылкогинского района попала молния, отчего произошло возгорание.

Трое сотрудников местной пожарной охраны с одной единицей техники потушили пожар.

Выяснилось, что на кухне строящегося дома находился человек. Им оказался гражданин Узбекистана 1989 года рождения.

В ходе расследования установлено, что иностранец въехал в Казахстан 28 мая этого года через погранпост "Бейнеу" и был временно зарегистрирован в доме жителя села Миялы.

При осмотре телесных повреждений обнаружено не было. Тело было передано в морг районной больницы для судебно-медицинской экспертизы.

Ранее 49-летний житель Риддера попал в больницу с ожогами после пожара. В частном жилом доме загорелась кровля и хозяйственная постройка. Силами МЧС пожар ликвидировали на площади в 131 квадратный метр.

А в Актобе пожилые супруги погибли во время пожара в их частном доме, который находился в дачном кооперативе. Пока на место ЧП ехали пожарные расчеты, местные жители пытались самостоятельно справиться с возгоранием, однако это не удалось. К приезду пожарных дом уже был полностью охвачен пламенем.