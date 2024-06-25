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Житель Риддера попал в больницу с ожогами после пожара (видео)

Опубликовано:

"Скорая" помощь
Скорая помощь. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня ночью спасатели тушили пожар в одном из частных домов города Риддера. В результате ЧП пострадал хозяин дома - его доставили в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По данным ведомства, в одном из частных жилых домов Риддера загорелась кровля дома и хозяйственной постройки.

Силами МЧС пожар ликвидирован на площади в 131 квадратный метр.

"В результате возгорания с ожогами госпитализирован в больницу владелец дома 1975 года рождения", – говорится в сообщении.

Сейчас специалисты устанавливают причину пожара.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2123304-zhitel-riddera-popal-v-bolnicu-s-ozhogami-posle-pozhara-video/

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