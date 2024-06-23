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СМИ: Туристы из Казахстана устроили лесной пожар на греческом острове

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Пожар в Греции
Пожар. Фото: Εποχικοί Πυροσβέστες/Facebook

Туристов из Казахстана обвинили в лесном пожаре, произошедшем на греческом острове Гидра. Предположительно, возгорание возникло из-за запущенного с яхты фейерверка, сообщает Tovima.com.

По данным издания, единственный лесной массив на засушливом острове Гидра, расположенном у восточного побережья Пелопоннеса, предположительно, был подожжен фейерверком, запущенным с мегаяхты.

По обвинению в разжигании пожара по неосторожности в субботу арестовали 13 членов экипажа, они названы гражданами Греции.

Само прогулочное судно в этот же день было задержано греческой береговой охраной, когда бросало якорь у пристани для яхт на юго-востоке Афин.

Сотрудники отдела пожарной охраны по борьбе с поджогами взяли показания на борту судна у членов экипажа и пассажиров.

"Согласно сообщениям, мегаяхта была арендована группой из 17 отдыхающих из Казахстана. Не было предоставлено никакой информации о том, предъявлены ли обвинения кому-либо из пассажиров", - отмечает греческая газета.

По информации издания, остров Гидра расположен у восточного побережья провинции Пелопоннес, известен как исторический и живописный остров, представляющий собой, по сути, скалу, с очень скудной растительностью.

Добровольное пожарное подразделение оперативно прибыло в труднодоступный район на лодке, несмотря на волнение на море. Благодаря дополнительной поддержке с воздуха удалось взять лесной пожар под контроль.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в МИД РК.

Напомним, в начале июня стало известно, что казахстанцев задержали в России. По данным МИД РК, подозреваемые нашли через социальные сети работу по перевозке наркотиков. Их незаконный вид бизнеса привлек внимание правоохранительных органов РФ. По данному факту проводятся следственные мероприятия. С родными казахстанцев МИД на связи.

А весной этого года сообщалось, что на территории Аргентины по запросу Национального бюро Интерпола МВД был задержан заслуженный деятель Казахстана Андрей Хазбулатов. Он был объявлен в международный розыск столичной Антикоррупционной службой за совершение преступления, предусмотренного ст.189 ч.4 УК РК. Мужчину заподозрили в незаконном присвоении денежных средств в размере более 196 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2122449-smi-turisty-iz-kazahstana-ustroili-lesnoy-pozhar-na-grecheskom-ostrove/

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