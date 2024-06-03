"Нашли работу через соцсети": за что задержали казахстанцев в России, рассказали в МИД

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сегодня на брифинге высказался о задержанных в России казахстанцах, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров сообщил, что несколько казахстанцев нашли через социальные сети работу по перевозке наркотиков.

"Этот незаконный вид бизнеса попал под внимание правоохранительных органов России. Они были задержаны, сейчас проводятся следственные мероприятия. С родными этих граждан мы на связи.

Но хотелось бы отметить, что несколько журналистов, я их не буду называть, специально эту тему раскачивают, пытаясь заработать себе то ли хайп, я не знаю, то ли известность, и эти пять-шесть человек, у них почему-то превратились в 50-60 человек. Так вот, я с полной ответственностью заявляю, что это неправильная информация. Все эти пять-шесть фактов у нас на контроле", – заверил он.

Он попросил СМИ доводить до общественности точную информацию.

"Я понимаю волнение их родителей, которые требуют, чтобы их детей немедленно перевезли в Казахстан. Но так как преступление было совершено на территории России, они, естественно, будут осуждены судом России. И только после осуждения может быть речь о переводе для того, чтобы они свое наказание отбыли на территории Казахстана", – добавил он.

Отметим, согласно статье 228.1 УК РФ, незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, наказываются лишением свободы на срок от 4 до 8 лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

Те же деяния, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору;

в значительном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Те же деяния, совершенные:

организованной группой;

лицом с использованием своего служебного положения;

лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего;

в крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет или без такового и со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового или пожизненным лишением свободы.