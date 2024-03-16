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Объявленного в розыск заслуженного деятеля Казахстана задержали в Аргентине

Опубликовано:

Андрей Хазбулатов
Андрей Хазбулатов. Фото: cultural.kz

На территории Аргентины по запросу Национального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан Андрей Хазбулатов, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как рассказали в ведомстве корреспонденту NUR.KZ, летом прошлого года мужчина был объявлен в международный розыск столичной Антикорруционной службой за совершение преступления, предусмотренного ст.189 ч.4 УК РК.

Он подозревается в незаконном присвоении денежных средств в размере более 196 млн тенге.

По информации официального сайта Казахского научно-исследовательского института культуры, Андрей Равильевич Хазбулатов - доктор философии (PhD), ассоциированный профессор, один из авторов-разработчиков концепции культурной политики Казахстана до 2050 года, а также закона "О кинематографии". Заслуженный деятель РК.

В 2009-2014 годах работал преподавателем, руководителем Службы академической мобильности и лингвистической подготовки, руководителем научно-практического центра послевузовского образования и академической мобильности, старшим преподавателем, доцентом, проректором по воспитательной работе и социальным вопросам, проректором по научной работе в Казахской национальной академии искусств имени Жургенова (Алматы).

В 2014 году являлся президентом АО "Фонд духовного развития народа Казахстана" Министерства культуры РК.

Затем был назначен генеральным директором Казахского научно-исследовательского института культуры.

В мае 2019 года стал председателем правления Государственного центра поддержки национального кино.

Добавим, что согласно ст.189 ч.4 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, если они совершены должностным лицом – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2069445-obyavlennogo-v-rozysk-zasluzhennogo-deyatelya-kazahstana-zaderzhali-v-argentine/

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