Пожар произошел на металлургическом заводе в Таразе (видео)

Возгорание высоковольтного трансформатора на металлургическом заводе в Таразе тушили пожарные минувшей ночью, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Как отметили в ведомстве, тушение пожара усложнилось наличием 60 тонн масла в емкостях трансформатора.

"Благодаря слаженным действиям спасателей не допущено распространение огня на близстоящие трансформаторы и здание завода. Силами МЧС горение ликвидировано на площади 80 кв.м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.