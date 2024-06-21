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Пожар произошел на металлургическом заводе в Таразе (видео)

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Пожарные тушат пожар
Пожар. Кадр из видео: МЧС РК

Возгорание высоковольтного трансформатора на металлургическом заводе в Таразе тушили пожарные минувшей ночью, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Как отметили в ведомстве, тушение пожара усложнилось наличием 60 тонн масла в емкостях трансформатора.

"Благодаря слаженным действиям спасателей не допущено распространение огня на близстоящие трансформаторы и здание завода. Силами МЧС горение ликвидировано на площади 80 кв.м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2121408-pozhar-proizoshel-na-metallurgicheskom-zavode-v-taraze-video/

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