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"Открытого возгорания нет": в МЧС рассказали о ситуации в Иле-Балхаш

Опубликовано:

Сухостой
Сухостой. Фото: пресс-служба МЧС РК

На территории резервата Иле-Балхаш открытого возгорания нет, происходит лишь тление камышитовой растительности на небольшом участке, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Открытого возгорания в Иле-Балхашском резервате нет, сообщает пресс-служба МЧС в Telegram-канале.

"Согласно данным космомониторинга АО НК "Қазақстан Ғарыш Сапары" на территории РГУ "Иле-Балхашский Государственный Природный Резерват" МЭПР открытого возгорания огня не наблюдается. Происходит тление камышитовой растительности на одном болотистом участке площадью менее 30 га, что подтверждается космоснимками (термальная точка отмечена на снимке).

Угроза населенным пунктам отсутствует, так как ближайшее село Караой Балхашского района находится в 90 км от резервата", — говорится в сообщении ведомства.

По данным МЧС, сейчас на месте работают сотрудники резервата, где ими ведется окарауливание данного участка. Возгорание локализовано совместными силами резервата и МЧС.

Площадь пожара будет установлена комиссией министерства экологии, в которую также войдут сотрудники МЧС РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2120520-otkrytogo-vozgoraniya-net-v-mchs-rasskazali-o-situacii-v-ile-balhash/

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