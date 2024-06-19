Что происходит на территории резервата Иле-Балхаш, где недавно разразился пожар
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Пожар тушат на территории резервата Иле-Балхаш в Алматинской области. Площадь возгорания увеличилась, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары".
Как рассказали в пресс-службе АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары", в Казахстане продолжается пожароопасный период.
Поэтому с 27 мая была запущена виртуальная станция приема данных для сокращения предоставления термальных точек до 40-60 минут после пролета спутников. Предоставление данных осуществляется через геоинформационный сервис mchs.gharysh.kz, доступ на который предоставлен МЧС РК и его территориальным подразделениям.
11 июня в 13:45 поступило сообщение от лесного хозяйства о том, что произошло загорание камышистой растительности в болотистой местности на территории Иле-Балхашского резервата. Предварительная причина - грозовой разряд. По данным МЧС на 13 июня, площадь пожара составляла 30 га.
На сегодняшний день площадь пожара на территории резервата Иле-Балхаш составляет 2794,79 га.
Напомним, что о пожаре в резервате сообщалось еще в апреле. Силами АО "Казавиаспас" произведено 53 сброса воды, что составляет 159 тонн. Предварительная площадь тогда составляла 18 га.
Ранее специалисты "Казгидромета" предупреждали, что пожароопасным сезоном в Казахстане считается период с 15 апреля по 15 октября - с момента, когда сходит снег и до наступления устойчивой дождливой погоды или снега.
Добавим, по информации на официальном сайте, государственный природный резерват "Иле-Балхаш" находится на территории Балхашского района Алматинской области Казахстана.
Территория резервата представляет собой чрезвычайно важный природный комплекс и представлена 2 участками - "Прибалхашский" и "Дельта реки Иле". Это единственная сохранившаяся речная дельта в пределах Средней Азии.
Резерват был создан 27 июня 2018 года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2120292-pozhar-tushat-na-territorii-rezervata-ile-balhash/