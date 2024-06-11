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Двух мужчин на сапбордах унесло течением в Каспийском море (видео)

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Каспийское море
Каспийское море. Иллюстративное фото: iStock

Двое мужчин пропали на Каспийском море во время катания на сапбордах. Поисковая операция продлилась восемь часов, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

В Telegram-канале МЧС РК рассказали о спасении мужчин в Мангистауской области. По информации МЧС, двое местных жителей 1998 и 1996 годов рождения отправились кататься на сапбордах, но течение унесло их в море. Поиски длились около 8 часов.

"Помимо спасателей к работам привлекли и военных моряков, которые ранним утром обнаружили пропавших в 5 километрах от берега в районе Голубой бухты. Состояние мужчин - стабильное. На судне они были доставлены в порт Актау, где им была оказана медицинская помощь", - сообщили в МЧС.

Накануне мы сообщили о том, что четверо детей чуть не утонули в Кулынжонском сельском округе ВКО во время купания на Бухтарминском водохранилище. Ранее мы также писали, что в Каспийское море мужчину унесло течением на доске для серфинга - сотрудники МЧС доставили его на берег.

Несколько дней назад двух мужчин, которые не смогли самостоятельно добраться до берега, спасли в районе водоканала Шора в Актау. Одному из них потребовалась медицинская помощь.

Правила безопасного поведения на воде

Ранее сотрудники МЧС публиковали правила поведения на воде:

  • не купаться в запрещенных для купания местах;
  • не нырять в воду с неизвестной глубиной;
  • не заплывать за буйки и ограждения;
  • не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  • не оставлять детей без присмотра.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2115345-dvoe-muzhchin-propali-na-kaspii-stali-izvestny-itogi-8-chasovoy-poiskovoy-operacii-video/

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