Спасение новорожденного ребенка из пожара в Атырау попало на видео
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Вчера вечером в одном из многоэтажных домов Атырау произошел пожар. На камеры попало спасение 3-месячного малыша, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
По данным ведомства, пожар в Атырау произошел вечером 16 апреля в 10-этажном жилом доме.
"Силами ДЧС посредством пожарной автолестницы спасено 4 человека, из них 2 детей", – уточнили в МЧС.
При этом, как пишет ДЧС региона, сообщение о возгорании поступило в 19:46, а в 20:16 огонь уже был полностью потушен. Сейчас устанавливается причина произошедшего. Жертв и пострадавших нет.
Позже в МЧС опубликовали кадры, на которых виден момент эвакуации жителей. Одному из пожарных на руки передали младенца – далее ребенка через окно забрал другой пожарны, находящийся в "люльке" автолестницы.
Также на кадрах можно заметить задымленные коридоры нескольких этажей и других бегущих людей.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2086115-trehmesyachnogo-rebenka-spasli-iz-pozhara-v-mnogoetazhke-atyrau-video-foto/