Спасение новорожденного ребенка из пожара в Атырау попало на видео

Вчера вечером в одном из многоэтажных домов Атырау произошел пожар. На камеры попало спасение 3-месячного малыша, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По данным ведомства, пожар в Атырау произошел вечером 16 апреля в 10-этажном жилом доме.

"Силами ДЧС посредством пожарной автолестницы спасено 4 человека, из них 2 детей", – уточнили в МЧС.

При этом, как пишет ДЧС региона, сообщение о возгорании поступило в 19:46, а в 20:16 огонь уже был полностью потушен. Сейчас устанавливается причина произошедшего. Жертв и пострадавших нет.

Позже в МЧС опубликовали кадры, на которых виден момент эвакуации жителей. Одному из пожарных на руки передали младенца – далее ребенка через окно забрал другой пожарны, находящийся в "люльке" автолестницы.

Также на кадрах можно заметить задымленные коридоры нескольких этажей и других бегущих людей.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные: