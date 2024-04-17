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Спасение новорожденного ребенка из пожара в Атырау попало на видео

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Спасатель держит на руках младенца
Спасатель держит на руках младенца. Кадр их видео: МЧС РК

Вчера вечером в одном из многоэтажных домов Атырау произошел пожар. На камеры попало спасение 3-месячного малыша, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По данным ведомства, пожар в Атырау произошел вечером 16 апреля в 10-этажном жилом доме.

"Силами ДЧС посредством пожарной автолестницы спасено 4 человека, из них 2 детей", – уточнили в МЧС.

При этом, как пишет ДЧС региона, сообщение о возгорании поступило в 19:46, а в 20:16 огонь уже был полностью потушен. Сейчас устанавливается причина произошедшего. Жертв и пострадавших нет.

Позже в МЧС опубликовали кадры, на которых виден момент эвакуации жителей. Одному из пожарных на руки передали младенца – далее ребенка через окно забрал другой пожарны, находящийся в "люльке" автолестницы.

Также на кадрах можно заметить задымленные коридоры нескольких этажей и других бегущих людей.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2086115-trehmesyachnogo-rebenka-spasli-iz-pozhara-v-mnogoetazhke-atyrau-video-foto/

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