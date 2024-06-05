Захоронение сибирской язвы обнаружилось рядом с жилыми домами в Алматинской области

Жители села Нургиса Тлендиева, которые построили дома на выделенных государством участках, узнали, что неподалеку от их жилья находится скотомогильник с сибирской язвой, передает телеканал "Алматы".

Как заявили жители села Тлендиева, земельные участки здесь им выдали несколько лет назад. С тех пор многие построили дома и благоустроили участки, однако теперь не могут оформить на них документы – оказалось, что неподалеку от их домов находится скотомогильник, а близость с захоронением сибирской язвы противоречит санитарным нормам.

"Сказали, что как закончится стройка, тогда можем и продлевать аренду. Если же построим дом, то можем оформлять на себя. Когда подошел срок узаконивания, то мы узнали, что здесь есть скотомогильник. Спросили у акимата, как нам быть, а они сказали, что у них есть постановление прокуратуры о прекращении продления договора", – рассказала жительница села Айнаш Имангалиева.

Сам скотомогильник, как показали корреспонденты, огражден железным забором, однако на нем нет никаких табличек или знаков о том, что под землей находятся животные, умершие от сибирской язвы.

При этом захоронение расположено всего в 700 метрах от жилых домов, хотя по санитарным требованиям безопасная дистанция – не меньше километра. Местные жители говорят, что о таком опасном соседстве даже и не подозревали.

"Я здесь давно живу. И в первый раз я вот это слышу, честное слово. 11 лет я живу здесь. Вот это ограждение я в первый раз вижу", – заявил еще один местный житель.

Как выяснилось, в прошлом году был разработан новый генплан, согласно которому, выданные акиматом земельные участки находятся в санитарной зоне и очагах сибирской язвы.

"Земельные участки были выданы поочередно под аренду в 2012 году. Сам я о том, что здесь есть очаги сибирской язвы, узнал в конце декабря прошлого года. Сейчас вычисляем, сколько домов находятся в санитарной зоне. По нашим подсчетам – это 429 домов", – сообщил замакима Караойского сельского округа Турлыбек Аныков.

При этом в районной прокуратуре заявили, что дадут оценку работе госорганов.

"Работе ответственных органов будет дана соответствующая оценка. Здесь ответственность не только местных властей, но и других структур. Поэтому и эту проблему нужно будет решать с их участием", – подчеркнул заместитель прокурора Илийского района Дидар Ергалиев.

Сейчас вокруг места захоронения сибирской язвы все еще ведутся строительные работы на выданных ранее участках. По данным прокуратуры, решение проблемного вопроса ожидается после проведения соответствующих экспертиз.

Напомним, в начале апреля сообщалось, что захоронения сибирской язвы и скотомогильники затопило во время паводков в ЗКО.

Позже в Министерстве сельского хозяйства сообщили, что в зоне подтоплений оказалось 10 сибиреязвенных захоронений в трех областях страны. Однако специалисты установили, что выхода спор сибирской язвы на поверхность земли не было.

Согласно информации из Медицинского справочника MSD, сибирская язва является потенциально смертельной инфекцией, вызываемой Bacillus anthracis – грамположительной, палочковидной бактерией. Она может поражать кожу, легкие или, реже, пищеварительный (желудочно-кишечный) тракт.

Отмечается, что сибирская язва у человека возникает редко, однако когда это происходит, человек обычно заражается путем кожного контакта или через вдыхание спор сибирской язвы, употребления в пищу зараженного мяса либо редко при введении зараженных запрещенных наркотиков.

К симптомам относятся бугорки и волдыри (после кожного контакта), затруднение дыхания и боль в груди (после вдыхания спор), боль в животе и кровавая диарея (после употребления в пищу зараженного мяса).

Как уточняют специалисты, сибирская язва редко встречается у людей и не передается от человека к человеку. Однако в редких случаях кожная форма сибирской язвы может передаваться от человека к человеку через прямой контакт с инфицированным лицом либо через предмет, загрязненный вследствие контакта с ним инфицированного лица. Легочная форма, кишечная форма и инъекционная форма сибирской язвы не передаются от человека к человеку.