Германию накрыло мощное наводнение: есть погибшие

Масштабное наводнение случилось на юге Германии из-за сильного ливня, обрушившегося на Баварию и Баден-Вюртемберг, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Проливные дожди на юге Германии спровоцировали разлив реки Дунай в Баварии и Баден-Вюртемберге. Жители прибрежных районов были эвакуированы.

Министерство образования и культуры Баварии объявило об отмене занятий на предстоящую неделю в учебных заведениях Пфаффенхофен-ан-дер-Ильма, Айхах-Фридберга, Нойбург-Шробенхаузена, Фрайзинаг, Фюрстенфельдбрука, Дахау, Диллингена и Аугсбурга, где расположены начальные, средние и высшие школы, а также технические школы, ясли и детские сады.

Маркус Зёдер, премьер-министр Баварии, заявил, что наводнение может продолжиться до среды или четверга.

Первым погибшим во время наводнения стал пожарный, который находился в резиновой лодке в 100 км от Мюнхена. Лодка перевернулась во время спасательной операции. Позже он был найден мертвым в баварском городе Пфаффенхофен-ан-дер-Ильм.

Второй жертвой наводнения стала 43-летняя женщина, находившаяся в подвале затопленного здания в городе Шробенхаузен.

Позже спасатели обнаружили двух погибших в подвале здания в юго-западной земле Баден-Вюртемберг.

Канцлер Германии Олаф Шольц посетил Баварию и пообещал оказать федеральную поддержку пострадавшим от наводнения. Он также отметил, что люди в Германии должны адаптироваться к стихийным бедствиям, особенно к наводнениям.

По его словам, сейчас необходимо остановить антропогенные изменения климата, и этой задачей нельзя пренебрегать.

Согласно данным Британской энциклопедии, Дунай - вторая по длине (2850 км) река в Европе после Волги. Берет начало в горах Шварцвальда на западе Германии и впадает в устье Черного моря.

Дунай омывает территории десяти государств: Германии, Австрии, Словакии, Венгрии, Хорватии, Сербии, Болгарии, Румынии, Молдовы и Украины.

Напомним, в середине мая разрушительное наводнение обрушилось на Индонезию. Муссонные дожди вызвали наводнение, обрушившее потоки холодной лавы на склоны вулкана Марапи. В результате трагедии погибли более 40 человек.

Также в начале мая сильнейшее за последние 80 лет наводнение обрушилось на Бразилию. Число погибших в данной катастрофе достигло 78 человек.

В апреле проливные дожди и наводнения временно парализовали Дубай – аэропорты приостановили вылеты, сотни пассажиров были вынуждены оставаться на ночь. В соседнем Омане из-за большой воды погибли люди.

В том же месяце наводнение случилось в одной из самых густонаселенных провинций Китая Гуандун. Почти 60 тысяч человек были эвакуированы из своих домов.