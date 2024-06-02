Утечка серной кислоты в Жетicу: на месте ЧП продолжают ликвидировать последствия
Опубликовано:
В МЧС рассказали о ситуации с утечкой серной кислоты в области Жетiсу - на месте проводят дегазационные мероприятия, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-ведомства.
В Кербулакском районе области Жетісу жители 10 частных жилых домов в количестве 46 человек, в том числе 18 детей, вернулись в свои дома.
Вагон-цистерна была отбуксирована на безопасное место от железнодорожной станции Малайсары - на расстояние 1-го км.
Также, по инфомрации МЧС, работниками УСЭК (управление санитарно -эпидемиологического контроля) проводились лабораторные исследования почвы и воздуха которые показали, что образцы в пределах нормы.
Кроме того, службой РХЗ Кербулакского района совместно с местными исполнительными органами проводятся дегазационные мероприятия.
Напомним, что накануне в области Жетісу в вагоне-цистерне обнаружили утечку серной кислоты из аварийного клапана. Спасатели провели эвакуацию людей.
Также стоит отметить, что не так давно утечка соляной кислоты произошла в Акмолинской области. 27 мая при перекачке содержимого цистерны грузоперевозчиками, произошла повторная утечка соляной кислоты. Течь была устранена сотрудниками ДЧС Астаны.
После произведена проливка нейтрализующих средств и работы по отсыпке известью.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2110812-utechka-sernoy-kisloty-v-zheticu-na-meste-chp-prodolzhayut-likvidirovat-posledstviya/