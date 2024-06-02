Утечка серной кислоты в Жетicу: на месте ЧП продолжают ликвидировать последствия

В МЧС рассказали о ситуации с утечкой серной кислоты в области Жетiсу - на месте проводят дегазационные мероприятия, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-ведомства.

В Кербулакском районе области Жетісу жители 10 частных жилых домов в количестве 46 человек, в том числе 18 детей, вернулись в свои дома.

Вагон-цистерна была отбуксирована на безопасное место от железнодорожной станции Малайсары - на расстояние 1-го км.

Также, по инфомрации МЧС, работниками УСЭК (управление санитарно -эпидемиологического контроля) проводились лабораторные исследования почвы и воздуха которые показали, что образцы в пределах нормы.

Кроме того, службой РХЗ Кербулакского района совместно с местными исполнительными органами проводятся дегазационные мероприятия.

Напомним, что накануне в области Жетісу в вагоне-цистерне обнаружили утечку серной кислоты из аварийного клапана. Спасатели провели эвакуацию людей.

Также стоит отметить, что не так давно утечка соляной кислоты произошла в Акмолинской области. 27 мая при перекачке содержимого цистерны грузоперевозчиками, произошла повторная утечка соляной кислоты. Течь была устранена сотрудниками ДЧС Астаны.

После произведена проливка нейтрализующих средств и работы по отсыпке известью.