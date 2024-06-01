Людей эвакуировали из-за утечки серной кислоты в области Жетісу

В области Жетісу в вагоне-цистерне обнаружили утечку серной кислоты из аварийного клапана. Спасатели провели эвакуацию людей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По информации официального Telegram-канала ведомства, на железнодорожной станции Малайсары Кербулакского района области Жетісу в вагоне-цистерне была обнаружена утечка серной кислоты из аварийного клапана диаметром 25 мм.

"Спасатели провели заблаговременную эвакуацию сельчан из 46 местных домов. Были проведены работы по охлаждению вагона-цистерны.

Жертв и пострадавших нет. Угрозы жизни и здоровью населения не имеется", - отметили в МЧС.

По данным Большой российской энциклопедии, серная кислота - сильная двухосновная неорганическая кислота. Многотоннажный продукт химической промышленности.

Безводная серная кислота - бесцветная, очень вязкая жидкость без запаха.

Серная кислота и олеум - химически чрезвычайно агрессивные вещества, поражают дыхательные пути, кожу, слизистые оболочки, вызывают затруднение дыхания, кашель, ларингит, трахеит, бронхит.