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Автобус загорелся на трассе в Карагандинской области (видео)

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Пожарный тушит автобус
Загоревшийся автобус. Кадр из видео: МЧС РК

Сегодня на трассе "Караганда – Аягоз – Бугаз" в Карагандинской области загорелся пассажирский автобус. К счастью, никто не пострадал, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По данным ведомства, происшествие случилось в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области на 27 километре автодороги "Караганда – Аягоз – Бугаз". Сообщается, что произошло загорание моторного отсека пассажирского автобуса.  

"На момент возгорания пассажиры автобуса – 15 человек, из них 7 детей – покинули транспорт самостоятельно. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительной причиной пожара является короткое замыкание электрических проводов.

Напомним, вчера утром в Алматинской области в Кегенском районе произошло ДТП с автобусом, который перевозил туристов, 25 человек были доставлены в районные больницы. Всего там находились 37 человек.

Позже выяснилось, что водитель автобуса сел за руль, не имея прав. Его арестовали.

Что делать, если на дороге загорелся автомобиль?

По данным с официального сайта ДЧС Астаны, чаще всего причинами пожара являются неисправность электропроводок и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также неправильное проведение технического осмотра.

В связи с этим в департаменте напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте.

Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:

  • незамедлительно остановиться и эвакуировать пассажиров из салона;
  • позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112", а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;
  • заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.

Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.

Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля.

Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.

"Если вы в этот момент работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать", – подчеркивали представители ДЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2108409-avtobus-zagorelsya-na-trasse-v-karagandinskoy-oblasti-video/

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