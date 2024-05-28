Автобус загорелся на трассе в Карагандинской области (видео)

Сегодня на трассе "Караганда – Аягоз – Бугаз" в Карагандинской области загорелся пассажирский автобус. К счастью, никто не пострадал, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По данным ведомства, происшествие случилось в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области на 27 километре автодороги "Караганда – Аягоз – Бугаз". Сообщается, что произошло загорание моторного отсека пассажирского автобуса.

"На момент возгорания пассажиры автобуса – 15 человек, из них 7 детей – покинули транспорт самостоятельно. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительной причиной пожара является короткое замыкание электрических проводов.

Напомним, вчера утром в Алматинской области в Кегенском районе произошло ДТП с автобусом, который перевозил туристов, 25 человек были доставлены в районные больницы. Всего там находились 37 человек.

Позже выяснилось, что водитель автобуса сел за руль, не имея прав. Его арестовали.

Что делать, если на дороге загорелся автомобиль?

По данным с официального сайта ДЧС Астаны, чаще всего причинами пожара являются неисправность электропроводок и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также неправильное проведение технического осмотра.

В связи с этим в департаменте напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте.

Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:

незамедлительно о становиться и эвакуировать пассажиров из салона;

из салона; позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112" , а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;

, а также попросить помощи у людей, находящихся рядом; заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.

Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.

Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля.

Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.

"Если вы в этот момент работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать", – подчеркивали представители ДЧС.