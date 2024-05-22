Пожар вспыхнул в одном из магазинов Астаны
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Пожар вспыхнул в одном из магазинов Астаны — произошло загорание ковров и потолка. Пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Пожар, как сообщает МЧС в Telegram-канале, вспыхнул в столичном магазине накануне ночью.
"Этой ночью произошло загорание ковров и натяжного потолка в одном из магазинов Астаны. Пострадавших нет, работы продолжаются", — говорится в сообщении ведомства.
Позже в МЧС сообщили, что огнеборцы ликвидировали пожар на площади 20 квадратных метров.
По данным столичного ДЧС, на вызов огнеборцы выехали в 23:33. Сообщалось о пожаре в магазине по ул.Туркестан 10 — Kilem Khan. Пожар был полностью ликвидирован в 00:33.
Напомним, ранее сообщалось, что в складском помещении кофейни в Шымкенте произошел пожар. Его удалось вовремя потушить, жертв и пострадавших нет.
Также в одном из кафе в Астане, расположенном по проспекту Мангилик Ел, произошел пожар. В результате происшествия жертв или пострадавших не было.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости — номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2104752-pozhar-vspyhnul-v-odnom-iz-magazinov-astany/