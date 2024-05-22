Пожар вспыхнул в одном из магазинов Астаны — произошло загорание ковров и потолка. Пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Пожар, как сообщает МЧС в Telegram-канале, вспыхнул в столичном магазине накануне ночью.

"Этой ночью произошло загорание ковров и натяжного потолка в одном из магазинов Астаны. Пострадавших нет, работы продолжаются", — говорится в сообщении ведомства.

Позже в МЧС сообщили, что огнеборцы ликвидировали пожар на площади 20 квадратных метров.

По данным столичного ДЧС, на вызов огнеборцы выехали в 23:33. Сообщалось о пожаре в магазине по ул.Туркестан 10 — Kilem Khan. Пожар был полностью ликвидирован в 00:33.

Напомним, ранее сообщалось, что в складском помещении кофейни в Шымкенте произошел пожар. Его удалось вовремя потушить, жертв и пострадавших нет.

Также в одном из кафе в Астане, расположенном по проспекту Мангилик Ел, произошел пожар. В результате происшествия жертв или пострадавших не было.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные: