Кофейня загорелась в Шымкенте (фото)

В складском помещении кофейни в Шымкенте произошел пожар. Его удалось вовремя потушить, жертв и пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

О пожаре в кофейне Шымкента сообщает пресс-служба МЧС в Telegram-канале.

"В складском помещении одной из сети кофейных заведений произошло возгорание. В помещении находилось кофе, а также молочная продукция.

Пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Пожар в кофейне в Шымкенте. Фото: пресс-служба МЧС РК

Причина возгорания, по данным ведомства, устанавливается.

Напомним, накануне в одном из кафе в Астане, расположенном по проспекту Мангилик Ел, произошел пожар. В результате происшествия жертв или пострадавших не было.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные: