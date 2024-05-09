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Кофейня загорелась в Шымкенте (фото)

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Пожар в кофейне Шымкента
Пожар в кофейне Шымкента. Фото: пресс-служба МЧС РК

В складском помещении кофейни в Шымкенте произошел пожар. Его удалось вовремя потушить, жертв и пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

О пожаре в кофейне Шымкента сообщает пресс-служба МЧС в Telegram-канале.

"В складском помещении одной из сети кофейных заведений произошло возгорание. В помещении находилось кофе, а также молочная продукция.

Пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Пожар в кофейне в Шымкенте
Пожар в кофейне в Шымкенте. Фото: пресс-служба МЧС РК

Причина возгорания, по данным ведомства, устанавливается.

Напомним, накануне в одном из кафе в Астане, расположенном по проспекту Мангилик Ел, произошел пожар. В результате происшествия жертв или пострадавших не было.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2097821-kofeynya-zagorelas-v-shymkente-foto/

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