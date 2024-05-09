Кофейня загорелась в Шымкенте (фото)
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В складском помещении кофейни в Шымкенте произошел пожар. Его удалось вовремя потушить, жертв и пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.
О пожаре в кофейне Шымкента сообщает пресс-служба МЧС в Telegram-канале.
"В складском помещении одной из сети кофейных заведений произошло возгорание. В помещении находилось кофе, а также молочная продукция.
Пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Причина возгорания, по данным ведомства, устанавливается.
Напомним, накануне в одном из кафе в Астане, расположенном по проспекту Мангилик Ел, произошел пожар. В результате происшествия жертв или пострадавших не было.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2097821-kofeynya-zagorelas-v-shymkente-foto/