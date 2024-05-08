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Пожар случился в одном из кафе Астаны

Опубликовано:

Пожарные на месте происшествия
Место происшествия. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

В одном из кафе в Астане, расположенном по проспекту Мангилик Ел, произошел пожар. В результате происшествия жертв или пострадавших не было, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Вчера вечером в одном из столичных кафе по проспекту Мангилик Ел произошло возгорание. На место прибыли пожарные, сообщили в пресс-службе МЧС в Telegram.

При этом отмечалось, что о жертвах и пострадавших информации не поступало.

Чуть позже в МЧС сообщили о ликвидации пожара, опубликовав видео с места происшествия.

"Происходило горение жировых отложений в вытяжной трубе", - говорит один из огнеборцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2097476-pozhar-sluchilsya-v-odnom-iz-kafe-astany/

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