Пожар случился в одном из кафе Астаны

В одном из кафе в Астане, расположенном по проспекту Мангилик Ел, произошел пожар. В результате происшествия жертв или пострадавших не было, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Вчера вечером в одном из столичных кафе по проспекту Мангилик Ел произошло возгорание. На место прибыли пожарные, сообщили в пресс-службе МЧС в Telegram.

При этом отмечалось, что о жертвах и пострадавших информации не поступало.

Чуть позже в МЧС сообщили о ликвидации пожара, опубликовав видео с места происшествия.

"Происходило горение жировых отложений в вытяжной трубе", - говорит один из огнеборцев.