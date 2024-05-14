Обрыв грунта произошел недалеко от плотины Аюсай в Алматинской области

В Алматинской области, не доезжая до плотины "Аюсай", произошел обвал грунта из-за переувлажнения. Жертв и пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Как сообщает пресс-служба МЧС в Telegram-канале, в Карасайском районе Алматинской области, не доезжая плотины "Аюсай", произошел обвал грунта объемом 3,5 кубометров из-за его переувлажнения.

"На месте работники водоканала, которыми был обнаружен прорыв водопровода. Силами "Казселезащита" и сотрудниками водоканала проводятся восстановительные работы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших и разрушений нет.

Напомним, в апреле сообщалось, что ЧП произошло на территории строящегося дома в Алматы. Там сошел оползень и обвалился грунт. Причиной стало переувлажнение грунта.

В марте так же в Алматы провалилась дорога в Медеуском районе. Это произошло из-за переувлажнения грунта. Позже подрядная организация произвела работы по засыпке обваленных участков.

Также в Восточно-Казахстанской области произошел обвал дорожного полотна. Причиной ЧП также стало переувлажнение грунта.