Обрыв грунта произошел недалеко от плотины Аюсай в Алматинской области
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В Алматинской области, не доезжая до плотины "Аюсай", произошел обвал грунта из-за переувлажнения. Жертв и пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Как сообщает пресс-служба МЧС в Telegram-канале, в Карасайском районе Алматинской области, не доезжая плотины "Аюсай", произошел обвал грунта объемом 3,5 кубометров из-за его переувлажнения.
"На месте работники водоканала, которыми был обнаружен прорыв водопровода. Силами "Казселезащита" и сотрудниками водоканала проводятся восстановительные работы", — говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших и разрушений нет.
Напомним, в апреле сообщалось, что ЧП произошло на территории строящегося дома в Алматы. Там сошел оползень и обвалился грунт. Причиной стало переувлажнение грунта.
В марте так же в Алматы провалилась дорога в Медеуском районе. Это произошло из-за переувлажнения грунта. Позже подрядная организация произвела работы по засыпке обваленных участков.
Также в Восточно-Казахстанской области произошел обвал дорожного полотна. Причиной ЧП также стало переувлажнение грунта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2100515-obryv-grunta-proizoshel-nedaleko-ot-plotiny-ayusay-v-almaty/