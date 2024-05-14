Нашествие жуков-вредителей напугало жителей области Абай

Жители области Абай напуганы небывалым нашествием жуков-вредителей - насекомые атаковали поля Маканчинского района. Люди боятся, что жуки уничтожат пастбища, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, полосатые насекомые гроздьями висят на траве, путаются у людей под ногами и даже оккупировали берега озера Алаколь.

Специалисты объясняют, что атаковавший пастбища вредитель - родственник известного колорадского жука, рапсовый листоед. Питается он в основном листьями горчицы и капусты.

Сельчане боятся, что насекомые уничтожат урожай и оставят скот без еды. Кроме того, от нашествия жуков может отравиться скот. На нескольких подворьях уже стала болеть живность.

Однако чиновники утверждают, что крылатые никак не могли навредить животным. Сейчас специалисты начали травить расплодившихся вредителей. До конца недели в районе намерены охватить территорию в 35 гектаров.

"Мы провели влажную дезинфекцию. Провели обработку термогенератором специальными препаратами. Результат увидели уже через 25 минут. Вредитель погибает", - рассказала специалист Урджарского районного дезинфекционного медицинского учреждения Шолпан Ахметова.

Источник: КТК

Напомним, ранее в Актюбинской области жителей подтопленной Кобды напугало нашествие зеленых мух и больших комаров. Люди заявили, что насекомые появились после потопа и тучами залетают в дома. В акимате пообещали провести санобработку.

А в Туркестанской области уже 10 лет не могут решить проблему с мошкарой - чтобы выйти на улицу, местным жителям приходится вооружаться масками и полотенцами. Местные власти заявили, что пытаются бороться с насекомыми, на это из бюджета выделено 622 миллиона тенге.

В прошлые годы на аномальное нашествие комаров жаловались атыраусцы. Тогда специалисты отмечали, что рост численности комаров – явление закономерное, так как они быстро адаптируются к используемым химикатам.