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Самолет санавиации перевернулся в Костанайской области: кого транспортировали медики

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Перевернувшийся самолет
Перевернувшийся самолет. Фото: instagram.com/obl_zdrav_kostanay

Вчера в Костанайской области борт санавиации совершил жесткую посадку и перевернулся. Медики везли в больницу пациента с инфарктом, передает NUR.KZ со ссылкой на управление здравоохранения региона.

По данным ведомства, 3 мая в 09:04 на электронную почту медицинской авиации поступила заявка на транспортировку пациента 1964 года рождения с диагнозом "инфаркт миокарда".

"С целью транспортировки больного в КГП "Костанайская областная больница" в 16:09 бригада санитарной авиации в составе двух пилотов, врача и фельдшера вылетела в город Аркалык. По предварительной причине, ввиду порывистого ветра в момент взлета борт санавиации перевернулся", – говорится в сообщении.

Тем не менее пациент без травм и в стабильном состоянии был доставлен в КГП "Аркалыкская региональная больница", сейчас он продолжает лечение в условиях больницы.

"Вместе с тем бригада санитарной авиации без травм и повреждений находятся под контролем и наблюдением медицинского персонала больницы.

Дополнительно сообщаем, что договор закупа авиационных услуг по линии медицинской авиации заключен с ТОО "АК НАВИГАТОР", – добавили медики.

Напомним, вчера в Минтранспорта сообщали, что судно типа Ан-2, принадлежащее авиакомпании "Навигатор", после взлета резко потеряло высоту и съехало на водоем.

Расследованием ЧП и выяснением причин произошедшего занимается специальная комиссия.

Позже в Сети появилось видео жесткой посадки борта. Видно, как судно начинает приземляться на воду, а затем переворачивается через нос самолета.

На сайте Авиационной администрации Казахстана указано, что в 2013 году РК был признан сертификат типа самолета Ан-2 № ВВ-035/3/2, выданный уполномоченным органом Польши.

В 2021 году Авиационная администрация Казахстана провела анализ состояния воздушного парка самолетов Ан-2 (поддержание летной годности), зарегистрированных в государственном реестре гражданских воздушных судов страны. По итогам анализа были разработаны директивы по летной годности и получена консультация разработчика двигателя самолета Ан-2.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2095706-samolet-sanaviacii-perevernulsya-v-kostanayskoy-oblasti-kogo-transportirovali-mediki/

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