Школы закрыты, рейсы отменяются: ураган и дожди вновь обрушились на Дубай (фото, видео)

Ураган и сильные дожди вновь обрушились на Дубай. Занятия в школах отменили, а офисы закрыли. В Абу-Даби выпало количество осадков, превышающее норму в 4 раза, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Ураган и сильные дожди обрушились на Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) 2 мая, в четверг.

Еще один шторм произошел снова через две недели после того, как рекордные осадки вызвали разрушительные наводнения в нескольких частях страны и соседнем Омане, а также "парализовали" Дубай.

Рабочий откачивает воду с улиц в Дубае. Фото: Giuseppe Cacace / AFP via Getty Images

Ситуация в Дубае 2 мая. Фото: Giuseppe Cacace / AFP via Getty Images

Отмечается, что дождь был не таким сильным, как ранее. Однако при этом в Дубае за 12 часов выпало более чем в два раза больше осадков, чем обычно выпадает за апрель и май вместе взятые. В Абу-Даби за сутки показатель превысил норму в четыре раза.

В результате сейчас в Дубае отменены школьные занятия, также закрыты офисы и отменены рейсы.

Затопленная улица в Дубае. Фото: Giuseppe Cacace / AFP via Getty Images

Напомним, в середине апреля в Дубае из-за сильных ливней затопило улицы, здания и метрополитен, в воде оказались даже взлетно-посадочные полосы аэропорта.

Позже стало известно, что проливные дожди и наводнения временно парализовали Дубай - аэропорты приостановили вылеты, сотни пассажиров были вынуждены оставаться на ночь. В соседнем Омане из-за большой воды погибли люди.

В это время казахстанские авиакомпании неоднократно переносили рейсы в Дубай и из него, так как аэропорт мегаполиса ввел ограничения в связи с наводнениями.