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Оползень сошел на коттеджный городок в Алматинской области

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Подпорная стена в Талгарском районе
Село Бесагаш. Фото: instagram.com/almobl_akimat

В Талгарском районе Алматинской области в селе Бесагаш сошел грунт со склона горы. Оползень остановился благодаря подпорной стене, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается в официальном аккаунте акимата Алматинской области в Instagram, сегодня утром, в 11.20, из-за нестабильных погодных условий произошло переувлажнение почвы, что привело к самопроизвольному сходу грунта с хребта склона горы объемом приблизительно 30 кубических метров в коттеджном городке Бурабай на улице Баянауыл в селе Бесагаш Талгарского района.

Сошедшая масса остановилась у подпорной стены, что помогло избежать жертв и разрушений. Данная стена была построена в 2021 году. Она имеет высоту 4 метра и длину 144 метра и обеспечивает защиту от оползней для 16 домов, где проживают около 80 человек.

"В оползнеопасный период специалистами ГУ "Казселезащита" жителям, проживающим в опасных участках, направляют уведомления об опасности схода оползней. Дополнительно сообщаем, что в прошлом месяце дом, построенный над хребтом по вышеуказанной улице, был снесен", - рассказали в областном акимате.

Стоит отметить, что в настоящее время ведутся работы по продлению подпорной стены и облегчению горного массива путем каскадного среза горы. Вывоз обрушенного грунта осуществляется своевременно.

"Конструкции домов не пострадали, жертв и пострадавших нет", - подчеркнули в ведомстве.

На месте работают сотрудники ГУ "Казселезащита", ДЧС, МИО и ТОО "КазГидроСпецСтрой".

Ранее в Алматинской области нарушения по строительству, которые могут угрожать жизни десятков тысяч местных жителей, нашли после проверки селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай. Было возбуждено уголовное дело, ведется расследование по хищению бюджетных средств в отношении ответственных лиц подрядной организации.

Позже представитель строительной компании, строящий плотину на реке Аксай, рассказал о текущей ситуации с объектом. Свой комментарий дали и в акимате Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2094806-opolzen-soshel-na-kottedzhnyy-gorodok-v-almatinskoy-oblasti/

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