Взрыв предотвратили в загоревшемся доме в Алматы
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Спасатели в Алматы предотвратили взрыв газовых баллонов в жилом доме. Пожар был локализован в течение 31 минуты, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Алматы.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы, 26 апреля в 12:20 силы и средства ДЧС были направлены на улицу Оренбургская в Медеуском районе после сообщения о горении частного дома.
"Через 7 минут после прибытия первых подразделений было обнаружено горение кровли хозяйственной постройки по улице Шокая с переходом на кровлю двухэтажного частного дома, расположенного по улице Оренбургская, площадью 200 м².
В ходе разведки и тушения были эвакуированы газовые баллоны и предотвращена угроза взрыва", - говорится в сообщении ДЧС.
Сообщается, что пожар был локализован в течение 31 минуты. Возгорание было ликвидировано в 13:23.
По состоянию на 13:27 26 апреля на месте ЧП производилась разборка и пролив конструкций. В ликвидации пожара было задействовано 32 человека из личного состава, 10 единиц техники, а также службы взаимодействия города.
Напомним, вчера в Алматы загорелся автобус. ЧП произошло в Жетысуском районе, на пересечении проспекта Райымбека с улицей Суюнбая.
При этом перед Наурызом пожар произошел в частном доме в одном из сел Костанайской области - в результате возгорания произошел взрыв двух баллонов с газом.
В августе прошлого года взрыв газового баллона произошел в Астане, по улице Сарын. В результате происшествия пострадал мужчина и двое детей.
А в июне того же года газовый баллон взорвался в одной из пекарен Туркестанской области. Погибла женщина, еще один человек пострадал.
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2091770-vzryv-predotvratili-v-zagorevshemsya-dome-v-almaty/