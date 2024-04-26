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Взрыв предотвратили в загоревшемся доме в Алматы

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Газовые баллоны
Газовые баллоны. Фото: ДЧС Алматы

Спасатели в Алматы предотвратили взрыв газовых баллонов в жилом доме. Пожар был локализован в течение 31 минуты, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Алматы.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы, 26 апреля в 12:20 силы и средства ДЧС были направлены на улицу Оренбургская в Медеуском районе после сообщения о горении частного дома.

"Через 7 минут после прибытия первых подразделений было обнаружено горение кровли хозяйственной постройки по улице Шокая с переходом на кровлю двухэтажного частного дома, расположенного по улице Оренбургская, площадью 200 м².

В ходе разведки и тушения были эвакуированы газовые баллоны и предотвращена угроза взрыва", - говорится в сообщении ДЧС.

Сообщается, что пожар был локализован в течение 31 минуты. Возгорание было ликвидировано в 13:23.

По состоянию на 13:27 26 апреля на месте ЧП производилась разборка и пролив конструкций. В ликвидации пожара было задействовано 32 человека из личного состава, 10 единиц техники, а также службы взаимодействия города.

Напомним, вчера в Алматы загорелся автобус. ЧП произошло в Жетысуском районе, на пересечении проспекта Райымбека с улицей Суюнбая.

При этом перед Наурызом пожар произошел в частном доме в одном из сел Костанайской области - в результате возгорания произошел взрыв двух баллонов с газом.

В августе прошлого года взрыв газового баллона произошел в Астане, по улице Сарын. В результате происшествия пострадал мужчина и двое детей.

А в июне того же года газовый баллон взорвался в одной из пекарен Туркестанской области. Погибла женщина, еще один человек пострадал.

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2091770-vzryv-predotvratili-v-zagorevshemsya-dome-v-almaty/

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