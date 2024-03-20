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Газовые баллоны взорвались в частном доме в Костанайской области (фото, видео)

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Газовые баллоны взорвались
Баллоны. Фото: ДЧС Костанайской области

Пожар произошел в частном доме в одном из сел Костанайской области - в результате возгорания произошел взрыв двух баллонов с газом, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Инцидент произошел в Мендыкаринским районе.

Как пояснили в ДЧС, в частном жилом доме случился пожар на площади 70 кв.м. с последующим взрывом двух газовых бытовых баллонов объемом 27 литров.

Отмечается, что до прибытия сотрудников ДЧС местными жителями спасены два жильца дома.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Возгорание полностью ликвидировали.

В тушении пожара задействовано три человека личного состава и единица техники ДЧС.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2071149-gazovye-ballony-vzorvalis-v-chastnom-dome-v-kostanayskoy-oblasti-foto-video/

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