Газовые баллоны взорвались в частном доме в Костанайской области (фото, видео)

Пожар произошел в частном доме в одном из сел Костанайской области - в результате возгорания произошел взрыв двух баллонов с газом, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Инцидент произошел в Мендыкаринским районе.

Как пояснили в ДЧС, в частном жилом доме случился пожар на площади 70 кв.м. с последующим взрывом двух газовых бытовых баллонов объемом 27 литров.

Отмечается, что до прибытия сотрудников ДЧС местными жителями спасены два жильца дома.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Возгорание полностью ликвидировали.

В тушении пожара задействовано три человека личного состава и единица техники ДЧС.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.