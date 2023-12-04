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Авто с мужчиной внутри загорелось в Астане (видео)

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Тушение авто в Астане
Тушение авто в Астане. Кадр из видео: instagram.com/astana_brothers

В Астане вчера вечером загорелся автомобиль, в котором находился человек. Его доставили в больницу с отравлением угарным газом, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.

В Instagram-профиле astana-brothers опубликовали видеоролик тушения автомобиля пожарными в темное время суток. Мужчина за кадром утверждает, что в момент возгорания машины внутри находился человек – его увезли на "скорой". Инцидент произошел в Астане.

В ДЧС столицы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что снятое на видео происшествие случилось в 19:51 в районе Алматы по улице Жургенова.

"Горел двигательный отсек и салон автомобиля марки Mazda 626. Пожар ликвидирован в 20:11. Бригадой 103 доставлен в больницу МГБ№1 хозяин авто – гражданин 1984 года рождения – с диагнозом "отравление угарным газом", – сообщили в пресс-службе ДЧС Астаны.

На сайте "Электронного правительства" говорится, что делать при пожаре в авто или общественном транспорте. Меры следующие:

  • немедленно сообщите водителю о возгорании;
  • остановите машину, выключите двигатель, поставьте на тормоз;
  • покиньте машину, в общественном транспорте используйте аварийные люки и боковые стекла;
  • постарайтесь потушить пожар с помощью огнетушителя, песка или снега до приезда пожарных;
  • при возгорании в капоте не открывайте его без огнетушителя в руках (приток кислорода во время открытия усилит пламя);
  • отойдите подальше от автотранспорта, так как может взорваться топливный бак.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2048940-avto-s-muzhchinoy-vnutri-zagorelos-v-astane/

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