Авто с мужчиной внутри загорелось в Астане (видео)

В Астане вчера вечером загорелся автомобиль, в котором находился человек. Его доставили в больницу с отравлением угарным газом, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.

В Instagram-профиле astana-brothers опубликовали видеоролик тушения автомобиля пожарными в темное время суток. Мужчина за кадром утверждает, что в момент возгорания машины внутри находился человек – его увезли на "скорой". Инцидент произошел в Астане.

В ДЧС столицы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что снятое на видео происшествие случилось в 19:51 в районе Алматы по улице Жургенова.

"Горел двигательный отсек и салон автомобиля марки Mazda 626. Пожар ликвидирован в 20:11. Бригадой 103 доставлен в больницу МГБ№1 хозяин авто – гражданин 1984 года рождения – с диагнозом "отравление угарным газом", – сообщили в пресс-службе ДЧС Астаны.

На сайте "Электронного правительства" говорится, что делать при пожаре в авто или общественном транспорте. Меры следующие: