Авто с мужчиной внутри загорелось в Астане (видео)
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В Астане вчера вечером загорелся автомобиль, в котором находился человек. Его доставили в больницу с отравлением угарным газом, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.
В Instagram-профиле astana-brothers опубликовали видеоролик тушения автомобиля пожарными в темное время суток. Мужчина за кадром утверждает, что в момент возгорания машины внутри находился человек – его увезли на "скорой". Инцидент произошел в Астане.
В ДЧС столицы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что снятое на видео происшествие случилось в 19:51 в районе Алматы по улице Жургенова.
"Горел двигательный отсек и салон автомобиля марки Mazda 626. Пожар ликвидирован в 20:11. Бригадой 103 доставлен в больницу МГБ№1 хозяин авто – гражданин 1984 года рождения – с диагнозом "отравление угарным газом", – сообщили в пресс-службе ДЧС Астаны.
На сайте "Электронного правительства" говорится, что делать при пожаре в авто или общественном транспорте. Меры следующие:
- немедленно сообщите водителю о возгорании;
- остановите машину, выключите двигатель, поставьте на тормоз;
- покиньте машину, в общественном транспорте используйте аварийные люки и боковые стекла;
- постарайтесь потушить пожар с помощью огнетушителя, песка или снега до приезда пожарных;
- при возгорании в капоте не открывайте его без огнетушителя в руках (приток кислорода во время открытия усилит пламя);
- отойдите подальше от автотранспорта, так как может взорваться топливный бак.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2048940-avto-s-muzhchinoy-vnutri-zagorelos-v-astane/