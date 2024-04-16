Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Еще одна лавина сошла в Алматы

Опубликовано:

Лавина в Медеуском районе
Лавина в Медеуском районе. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

В Медеуском районе Алматы сошла лавина объемом в 4000 кубометров. Никто не пострадал, жертв нет. Между тем спасатели призвали граждан не ходить в горы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.

Сегодня в Медеуском районе Алматы сошла лавина объемом 4000 м³ (поток остановился в русле реки). Жертв и пострадавших нет.

Представители РГП "Казгидромет" предупреждали ранее, что в связи с выпадением сильных осадков, неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется лавинная опасность.

Спасатели же призвали граждан ограничить посещение горной местности в эти дни.

Вчера снежная лавина сошла в Бостандыкском районе Алматы.

Что делать при сходе лавины?

Как подчеркивают специалисты на сайте ДЧС Алматинской области, если заметить лавину за 200-300 метров, есть небольшой шанс убежать от нее. Тем не менее бежать нужно не вниз, а в сторону.

Если этого сделать не удалось, необходимо выполнить следующие действия:

  • закрыть нос и рот перчатками, чтобы туда не попал снег;
  • расчистить снег перед лицом, а также в области груди, чтобы можно было нормально дышать;
  • нельзя кричать, потому что это отнимает силы – все равно из-за высоких звукопоглощающих свойств снега никто ничего не услышит;
  • необходимо постараться выбраться, стараясь убирать снег на пути, утрамбовывать его;
  • нельзя засыпать, чтобы быть начеку и дать знак, если спасатели близко.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2085641-lavina-soshla-v-medeuskom-rayone-almaty/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.