Еще одна лавина сошла в Алматы

В Медеуском районе Алматы сошла лавина объемом в 4000 кубометров. Никто не пострадал, жертв нет. Между тем спасатели призвали граждан не ходить в горы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.

Сегодня в Медеуском районе Алматы сошла лавина объемом 4000 м³ (поток остановился в русле реки). Жертв и пострадавших нет.

Представители РГП "Казгидромет" предупреждали ранее, что в связи с выпадением сильных осадков, неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется лавинная опасность.

Спасатели же призвали граждан ограничить посещение горной местности в эти дни.

Вчера снежная лавина сошла в Бостандыкском районе Алматы.

Что делать при сходе лавины?

Как подчеркивают специалисты на сайте ДЧС Алматинской области, если заметить лавину за 200-300 метров, есть небольшой шанс убежать от нее. Тем не менее бежать нужно не вниз, а в сторону.

Если этого сделать не удалось, необходимо выполнить следующие действия: