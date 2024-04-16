За шутки о "бомбе" в ТРЦ наказали двух мужчин в Алматы

В Алматы двух мужчин, разговаривавших о взрывном устройстве в торгово-развлекательном центре, привлекли к ответственности за мелкое хулиганство, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz

Инцидент, как сообщает медиапортал МВД, произошел 6 апреля в Алматы. Сотрудником службы безопасности кинотеатра ТРЦ "Достык Плаз" были замечены двое подозрительных мужчин, которые в беседе между собой говорили о взрывном устройстве.

Об этом сразу же были проинформированы экстренные службы города.

"Установлено, что данные лица, находясь на третьем этаже возле кинотеатра, в шутливой форме произнесли "где моя бомба?" и "где заложить бомбу?". Находившийся рядом сотрудник службы безопасности проявил бдительность и доложил об услышанном подозрительном разговоре своему руководству.

Несмотря на то, что данный факт оказался ложным, действия сотрудников службы безопасности ТРЦ и сотрудников полиции показали готовность экстренных служб города к реагированию на возможные угрозы террористического характера", — говорится в сообщении МВД.

Отмечается, что в отношении задержанных составлен административный протокол по факту мелкого хулиганства.

Добавим, что в соответствии со ст.434 КоАП РК мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере 20 МРП либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Напомним, в начале прошлого года суд в Астане вынес приговор мужчине, который, находясь на борту самолета, сообщил бортпроводнику о наличии у него в пакете бомбы. Из-за подобной шутки в итоге эвакуировали 166 пассажиров самолета, а работа столичного аэропорта была приостановлена. Мужчине назначили 3 года ограничения свободы.

Также летом прошлого года казахстанец пошутил о наличии у себя бомбы во время регистрации в аэропорту Астаны. Из-за этого на территории воздушной гавани объявили тревогу. На мужчину, пошутившего о бомбе, завели уголовное дело по статье 273 УК РК.

А в Семее привлекли к ответственности родителей двух школьников, пошутивших, что учебное заведение захватили террористы. Из-за шутки детей полицейские оцепили школу, но в ходе осмотра информация не подтвердилась.