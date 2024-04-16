Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

За шутки о "бомбе" в ТРЦ наказали двух мужчин в Алматы

Опубликовано:

Полиция қызметкері
Полиция қызметкері. Көрнекі фото: polisia.kz

В Алматы двух мужчин, разговаривавших о взрывном устройстве в торгово-развлекательном центре, привлекли к ответственности за мелкое хулиганство, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz

Инцидент, как сообщает медиапортал МВД, произошел 6 апреля в Алматы. Сотрудником службы безопасности кинотеатра ТРЦ "Достык Плаз" были замечены двое подозрительных мужчин, которые в беседе между собой говорили о взрывном устройстве.

Об этом сразу же были проинформированы экстренные службы города.

"Установлено, что данные лица, находясь на третьем этаже возле кинотеатра, в шутливой форме произнесли "где моя бомба?" и "где заложить бомбу?". Находившийся рядом сотрудник службы безопасности проявил бдительность и доложил об услышанном подозрительном разговоре своему руководству.

Несмотря на то, что данный факт оказался ложным, действия сотрудников службы безопасности ТРЦ и сотрудников полиции показали готовность экстренных служб города к реагированию на возможные угрозы террористического характера", — говорится в сообщении МВД.

Отмечается, что в отношении задержанных составлен административный протокол по факту мелкого хулиганства.

Добавим, что в соответствии со ст.434 КоАП РК мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере 20 МРП либо административный арест на срок от 5 до 15 суток. 

Напомним, в начале прошлого года суд в Астане вынес приговор мужчине, который, находясь на борту самолета, сообщил бортпроводнику о наличии у него в пакете бомбы. Из-за подобной шутки в итоге эвакуировали 166 пассажиров самолета, а работа столичного аэропорта была приостановлена. Мужчине назначили 3 года ограничения свободы.

Также летом прошлого года казахстанец пошутил о наличии у себя бомбы во время регистрации в аэропорту Астаны. Из-за этого на территории воздушной гавани объявили тревогу. На мужчину, пошутившего о бомбе, завели уголовное дело по статье 273 УК РК.

А в Семее привлекли к ответственности родителей двух школьников, пошутивших, что учебное заведение захватили террористы. Из-за шутки детей полицейские оцепили школу, но в ходе осмотра информация не подтвердилась.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2085875-za-shutki-o-bombe-v-trts-nakazali-dvuh-muzhchin-v-almaty/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.