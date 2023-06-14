Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Обыск пришлось устроить в аэропорту Астаны из-за "взрывной" шутки

Опубликовано:

Аэропорт Астаны
Аэропорт Астаны. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Казахстанец пошутил о наличии у себя бомбы во время регистрации в аэропорту Астаны. Из-за этого на территории воздушной гавани объявили тревогу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"В аэропорту Астаны во время регистрации на рейс "Астана – Алматы" казахстанец шутливо заявил о наличии у себя бомбы. Исходя из данной информации, службой авиационной безопасности столичного аэропорта была объявлена тревога", – говорится в пресс-релизе.

Служба авиационной безопасности совместно с правоохранительными органами была вынуждена обследовать территорию аэропорта на наличие подозрительных предметов.

В пресс-службе сообщили, что на казахстанца, пошутившего о бомбе, завели уголовное дело по статье 273 УК РК.

Представители аэропорта столицы отметили, что подобные меры – стандарт безопасности, основанный на случаях из мировой практики.

"САБ призывает казахстанцев ответственно подходить к своему поведению, а также заранее ознакомиться с перечнем веществ и предметов, запрещенных к перевозке в ручной клади и багажном отсеке", – подчеркнули в пресс-службе аэропорта.

В октябре прошлого года 33-летний казахстанец в состоянии алкогольного опьянения в присутствии пассажиров обратился к бортпроводнику, протянув пакет. Мужчина решил пошутить, что в его пакете бомба.

В итоге работу столичного аэропорта временно приостановили, взрывных устройств не нашлось, а на шутника завели дело.

Согласно статье 273 УК РК, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается:

  • штрафом в размере до 5 тыс. МРП (до 17,2 млн тенге);
  • либо исправительными работами в том же размере;
  • либо ограничением свободы на срок до 5 лет;
  • либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2024680-obysk-prishlos-ustroit-v-aeroportu-astany-iz-za-vzryvnoy-shutki/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.