Обыск пришлось устроить в аэропорту Астаны из-за "взрывной" шутки

Аэропорт Астаны. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Казахстанец пошутил о наличии у себя бомбы во время регистрации в аэропорту Астаны. Из-за этого на территории воздушной гавани объявили тревогу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"В аэропорту Астаны во время регистрации на рейс "Астана – Алматы" казахстанец шутливо заявил о наличии у себя бомбы. Исходя из данной информации, службой авиационной безопасности столичного аэропорта была объявлена тревога", – говорится в пресс-релизе.

Служба авиационной безопасности совместно с правоохранительными органами была вынуждена обследовать территорию аэропорта на наличие подозрительных предметов.

В пресс-службе сообщили, что на казахстанца, пошутившего о бомбе, завели уголовное дело по статье 273 УК РК.

Представители аэропорта столицы отметили, что подобные меры – стандарт безопасности, основанный на случаях из мировой практики.

"САБ призывает казахстанцев ответственно подходить к своему поведению, а также заранее ознакомиться с перечнем веществ и предметов, запрещенных к перевозке в ручной клади и багажном отсеке", – подчеркнули в пресс-службе аэропорта.

В октябре прошлого года 33-летний казахстанец в состоянии алкогольного опьянения в присутствии пассажиров обратился к бортпроводнику, протянув пакет. Мужчина решил пошутить, что в его пакете бомба.

В итоге работу столичного аэропорта временно приостановили, взрывных устройств не нашлось, а на шутника завели дело.

Согласно статье 273 УК РК, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается:

штрафом в размере до 5 тыс. МРП (до 17,2 млн тенге);

либо исправительными работами в том же размере;

либо ограничением свободы на срок до 5 лет;

либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2024680-obysk-prishlos-ustroit-v-aeroportu-astany-iz-za-vzryvnoy-shutki/