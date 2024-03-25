"Шансы на спасение малы": десятки лавин самопроизвольно сошли в горах Алматы и Алматинской области

За последние несколько дней в горах Алматы и Алматинской области зафиксировали больше 20 самопроизвольных сходов лавин, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства по ЧС РК, с 21 по 23 марта на юге и юго-востоке Казахстана выпала месячная норма осадков. Из-за большого количества снега, его неустойчивого состояния и оттепелей на склонах гор Иле-Алатау сходили самопроизвольные снежные лавины.

В частности, 22 марта в горах сошло пять самопроизвольных лавин общим объемом 404 тыс. кубометров. Наиболее крупная лавина сошла в бассейне реки Котырбулак, объем лавины - 400 тыс. кубометров снега.

23 марта в ходе проведения обследований было зафиксировано 15 случаев самопроизвольных сходов снежных лавин общим объемом 184 000 кубометров снега. Наибольшая зафиксирована в ущелье Тургень объемом 45 000 кубометров снега.

24 марта было зафиксировано 16 случаев самопроизвольных сходов снежных лавин общим объемом 79 300 кубометров снега. Наибольшая - в урочище Кок-Жайлау, объем лавины - 50 000 кубометров.

"Сходы лавин продолжаются. Большая часть снежных лавин сходили в труднодоступных местах, вдали от объектов и дорог", - отмечают спасатели.

По рекомендациям "Казселезащиты" в горах выставлены блокпосты, чтобы ограничить доступ в опасные места, выдаются уведомления-рекомендации, брошюры "Осторожно лавина!", проводятся регулярные патрулирования и обследования опасных участков.

В МЧС добавили, что в особо опасный период в Алматинском и Иле-Алатауском филиалах "Казселезащиты" организованы оперативные штабы, во всех диспетчерских пунктах организовано дежурство ответственных специалистов. Аварийно-механизированные бригады находятся в готовности.

"Сошедшие лавины относятся к "мокрым" лавинам, шансы на спасение людей, попавших в такие лавины, ничтожно малы.

ДЧС и ГУ "Казселезащита" настоятельно рекомендует воздержаться от походов в горную местность в ближайшие дни. В горах отмечается высокая степень лавинной опасности", - добавили в ведомстве.

Что делать при сходе лавины?

Как подчеркивают специалисты на сайте ДЧС Алматинской области, если заметить лавину за 200-300 метров, есть небольшой шанс убежать от нее. Тем не менее бежать нужно не вниз, а в сторону.

Если же этого сделать не удалось, необходимо выполнить следующие действия: