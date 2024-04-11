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Эзотерика

Паводки в Акмолинской области: людей эвакуировали на вертолете (видео)

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Эвакуация из села Иванковка
Эвакуация людей вертолетом. Кадр из видео: t.me/dchsakmol/

Остается непростой паводковая обстановка в районах Акмолинской области. Из села Иванковка людей эвакуировали вертолетом, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в Атбасарском районе было эвакуировано 111 человек, из них 25 детей.

На месте задействовано 411 человек личного состава и более 60 единиц техники местных исполнительных органов и гражданской защиты.

В Атбасарском районе, по предварительным данным, подтоплено более 100 домов и одна школа. Под угрозой находятся около 200 домов и две школы. Противопаводковые работы продолжаются.

Затопление города Атбасар талыми водами
Паводок в Атбасарском районе. Фото: t.me/dchsakmol/

Также сегодня в связи с большим притоком талых вод с полей в реку Жолболды произошел разлив в селе Иванковка в Буландынском районе. В результате паводка оказались подтоплены 45 жилых домов.

В связи с отсутствием автомобильного сообщения эвакуация этим способом была невозможна. Людей перевезли в безопасное место с помощью вертолета МИ-8 Министерства обороны и машины высокой проходимости "Трэкол".

Таким образом в пункт эвакуации школы-гимназии №4 города Макинска эвакуировали 52 человека, из них 21 ребенка. Сообщается, что спасенные из зоны подтопления в медицинской помощи не нуждались.

Также на безопасное место было отогнано 100 голов крупного рогатого скота, 11 лошадей, 50 свиней и 520 домашних птиц.

В 12.20 эвакуация из села Иванковка была завершена.

Напомним, сегодня утром паводок пришел в город Атбасар в Акмолинской области. Там проводятся мероприятии по эвакуации населения, а также по защите объектов и жилых домов. В городе включили системы оповещения. В Атбасарском районе объявили режим ЧС.

Среди жителей Астаны и Акмолинской области распространилось сообщение о возможном подтоплении и нехватке рабочей силы в противопаводковых работах. В акимате Аршалынского района Акмолинской области опровергли эти утверждения.

"На данном этапе работ трудовые ресурсы имеются в полном объеме. На сегодняшний день ситуация под контролем", - заявили чиновники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2083145-pavodki-v-akmolinskoy-oblasti-lyudey-evakuirovali-na-vertolete-video/

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