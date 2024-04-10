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Житель Усть-Каменогорска задержан по подозрению в убийстве собственного внука

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Мальчик смотрит в окно
Мальчик. Иллюстративное фото: Christopher Hopefitch / Getty Images

Житель Усть-Каменогорска задержан по подозрению в убийстве семилетнего внука. По данному факту проводится досудебное расследование.

По данным издания Yk-news.kz, житель Усть-Каменогорска нанес несколько ножевых ударов своему 7-летнему внуку. От полученных травм ребенок скончался.

Отмечается, что инцидент произошел 22 марта.

В департаменте полиции Восточно-Казахстанской области редакции NUR.KZ данный факт подтвердили.

"По факту убийства несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и содержится под стражей. Вещественные доказательства изъяты, назначены необходимые экспертизы. Иная информация в интересах следствия не разглашается", — сообщили в ведомстве.

Ранее мы писали, что алматинца заподозрили в убийстве двух родных детей. Один из них учился во втором классе, другой – в пятом. Близкие утверждают, что 39-летний мужчина нанес сыновьям несколько ножевых ранений. А перед этим оставил бывшей жене некую записку.

В феврале в одной из съемных квартир в Туркестане были обнаружены тела двух малолетних детей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Добавим, что в соответствии с частью 3 статьи 99 УК РК убийство малолетнего лица наказывается лишением свободы сроком на 20 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2082626-zhitel-ust-kamenogorska-zaderzhan-po-podozreniyu-v-ubiystve-sobstvennogo-vnuka/

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