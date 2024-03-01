"Мне так обидно": из-за кладбища сельчане не могут узаконить свои дома в Алматинской области

В сельском округе Жибек жолы в Алматинской области около 40 семей не могут оформить документы на дом из-за кладбища по соседству, передает сайт телеканала КТК.

Проблему сельчане не могут решить уже 13 лет.

Как рассказала журналистам Айнур Сулимова, она уже много лет, имея свой собственный дом, не может его оформить и прописаться. В 2011-м они с супругом купили участок недалеко от кладбища. Семья знала, что участок находился в санитарной зоне и предназначен только для ведения крестьянского хозяйства. Но в местном акимате тогда заверили: целевое назначение участка скоро изменят, поэтому можно смело начинать строительство.

Прошло уже 13 лет, но никаких изменений жители сельского округа Жибек жолы так и не дождались.

"Сказали, могила есть. Но могила у нас издалека стоит же, мы где стоим. У нас тут 45 человек живут, но там 10, кто рядом живут, себе прописку сделали. А остальные, не знаю, как они сделали, как им разрешение дали. Почему нам не дают?

Мне так обидно. У меня семеро детей. Куда мне идти без прописки, без ничего? На работу не берут даже, в больницу не можешь пойти", - пожаловалась казахстанка.

В таком положении оказались еще около 40 семей. Живут там и пенсионеры, и многодетные. Все они боятся остаться без крыши над головой, ведь документов на жилье и прописки у них нет.

"Я же должна оставить детям дом. У меня их восемь. Как я его оставлю, если у меня нет документов на него? Что будет с этим домом, когда я умру? Я даже в наследство его оставить не могу. И что, теперь мои дети останутся без крыши над головой?" - возмущена другая жительница Зейнеп Елшибаева.

В акимате заявили: кладбище закрыли в январе этого года. В ведомстве пообещали поменять целевое назначение земли.

"Мы законно по распоряжению акимата закрыли это кладбище. Оно достигло своих границ, переполнилось. Все, все их проблемы решены! Теперь у людей есть возможность спокойно идти и оформлять свои дома. Мы сделали все, что от нас зависит", - заявил заместитель акима сельского округа Жибек жолы Даулетжан Деменбаев.

На процедуру переназначения уйдет еще два месяца. А после жители смогут наконец получить документы на свои дома, заверяют в акимате.

Источник: КТК

Напомним, ранее мы рассказывали, что жители нескольких дачных массивов Семея устроили скандал в акимате. Они потребовали узаконить их дома.

Собравшиеся в городском акимате дачники заявили, что получили документы на некоторые постройки, и потребовали признать их дачи полноценной недвижимостью.

В акимате объяснили, что жить на дачах никто не запрещает, но признавать строения жилой недвижимостью не собираются – и это законно.