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С людьми на спине и баранами в руках сняли на видео акмолинских спасателей

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Спасение баранов от паводка в Акмолинской области
Спасение животных. Фото: ДЧС Акмолинской области

В городе Есиль спасатели выносили из зоны подтопления людей, а также домашних животных - баранов и лошадей, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в городе из-за поднятия уровня реки Есиль подтоплено 5 частных жилых домов и 18 многоквартирных жилых домов. В связи с этим спасатели эвакуировали 32 человека, из них 12 детей.

Помимо этого, из воды буквально в собственных руках спасатели Есильского района вытащили 20 баранов и 2 лошади.

"Еще 23 барана буквально вылавливали из воды спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Акмолинской области. Случай произошел в селе Жибек жолы Аршалынского района. Мелкий рогатый скот находился на свободном выпасе и начал тонуть в талых водах. К счастью, спасатели успели спасти всех животных и доставить их в село", - сообщил официальный представитель ДЧС Акмолинской области Ерсаин Койшибаев.

За вчерашние сутки сотрудниками ДЧС совместно с работниками местных исполнительных органов было откачено 3300 кубометров воды.

Также из-за поднятия уровня воды в реке Есиль в двух районах Северо-Казахстанской области началась заблаговременная эвакуация населения. Сообщается об угрозе подтопления населенных пунктов в Есильском районе, в частности, в селах Николаевка, Бирлик, а в также в селе Каратал в районе Шал акына.

Напомним, 3 апреля режим ЧС ввели в восьми регионах Казахстана, в том числе в Акмолинской области. Для отвода воды с полей экскаваторы начали рыть траншеи. Спецотряды вместе с жителями экстренно занялись укреплением дамб.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2080850-s-lyudmi-na-spine-i-baranami-v-rukah-snyali-na-video-akmolinskih-spasateley/

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