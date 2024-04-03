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Эзотерика

Отдых супругов едва не обернулся трагедией в Акмолинской области

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Мужа и жену эвакуировали из зоны подтопления
Спасенные супруги. Фото: ДЧС Акмолинской области

Неудачный отдых в палатке случился у супругов в Акмолинской области - они оказались отрезаны от суши. Из беды их вызволяли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, неизвестно, что делала супружеская пара в палатке вдоль реки Нура. Но вечером 2 апреля их пришлось спасать сотрудникам оперативно-спасательного отряда.

"Спасли мужа и жену 1968 и 1966 годов рождения. Пара оказалась отрезана от суши из-за разлива русла реки Нура", - пояснили в ДЧС региона.

Случай произошел вблизи села Тайтобе города Косшы. Эвакуированных из зоны подтопления супругов доставили к родственникам в Косшы.

Ранее в одном из сел Акмолинской области верблюды оказались в воде из-за паводков. Глубина составляла около 1 метра. Вызволять животных приехали спасатели, которые вывели их на сушу.

Ранее в Аягозском районе области Абай спасатели и полицейские вызволили тракториста, который застрял посреди реки из-за большого потока воды. Доставленный на берег местный житель поблагодарил за спасение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2078156-otdyh-suprugov-edva-ne-obernulsya-tragediey-v-akmolinskoy-oblasti/

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