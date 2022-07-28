Ряд сел и округов хотят переименовать в Алматинской области

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Проект решения акимата и маслихата Алматинской области о переименовании ряда сельских округов и сел появился на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения.

Отмечается, что решение вынесено в соответствии с законом "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан", и заключением областной ономастической комиссии.

Акимат и маслихат предлагают следующие варианты переименований:

сельский округ Энергетический Илийского района – переименовать в сельский округ Өтеген батыр;

сельский округ Чапаевский и село Чапаево Илийского района – в сельский округ Байкент и село Байкент;

сельский округ Междуреченский и село Междуреченск Илийского района – в сельский округ Ақсай и село Ақсай;

село Покровка Энергетического сельского округа Илийского района – в село Кенен Әзірбаев;

село Комсомол КазЦИКского сельского округа Илийского района – в село Жайнақ;

село Кызыл Ту-4 Панфиловского сельского округа Талгарского района – в село Жібек жолы.

Проект документа появился на портале сегодня, 28 июля. Публичное обсуждение продлится до 11 августа текущего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1980652-ryad-sel-i-okrugov-hotyat-pereimenovat-v-almatinskoy-oblasti/