Политика и экономика
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Ряд сел и округов хотят переименовать в Алматинской области

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Мужчина подписывает документ
Иллюстративное фото: pexels.com

Проект решения акимата и маслихата Алматинской области о переименовании ряда сельских округов и сел появился на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения.

Отмечается, что решение вынесено в соответствии с законом "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан", и заключением областной ономастической комиссии.

Акимат и маслихат предлагают следующие варианты переименований:

  • сельский округ Энергетический Илийского района – переименовать в сельский округ Өтеген батыр;
  • сельский округ Чапаевский и село Чапаево Илийского района – в сельский округ Байкент и село Байкент;
  • сельский округ Междуреченский и село Междуреченск Илийского района – в сельский округ Ақсай и село Ақсай;
  • село Покровка Энергетического сельского округа Илийского района – в село Кенен Әзірбаев;
  • село Комсомол КазЦИКского сельского округа Илийского района – в село Жайнақ;
  • село Кызыл Ту-4 Панфиловского сельского округа Талгарского района – в село Жібек жолы. 

Проект документа появился на портале сегодня, 28 июля. Публичное обсуждение продлится до 11 августа текущего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1980652-ryad-sel-i-okrugov-hotyat-pereimenovat-v-almatinskoy-oblasti/

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