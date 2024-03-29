Река вновь вышла из берегов в Кокшетау

Сегодня утром река Кылшакты вновь вышла из берегов в Кокшетау. Сообщается о подтоплении жилых домов. Более 100 человек эвакуировано, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в Кокшетау в связи с выходом воды из берегов реки Кылшакты подтоплено 16 частных домов, 29 частных дворовых территорий и 12 многоэтажных жилых дворов, а также 1-й этаж детского сада "Ертөстік".

В настоящее время проведены 150 м. берегоукрепительных работ, уложено 280 тонн инертного материала.

"Эвакуировано 111 человек, из них 30 детей. На подтопленных участках организовано дежурство сотрудников полиции и местных исполнительных органов", - рассказали в ведомстве.

Помощь людям на месте оказывают более 230 сотрудников различных ведомств, работают 85 единиц техники, воду качают 19 мотопомп.

Всего задействовано: ДЧС - 104 человека личного состава, 14 единиц техники, 9 мотопомп; ДП - 7 человек и 7 единиц техники; акимата - 126 человек, 64 единицы техники, 10 единиц мотопомп.

Как подчеркнули в МЧС, работа в этом направлении продолжается.

В Акмолинской области в связи с резким потеплением быстро растаял снег. Вчера стало известно, что уровень воды в реке Кокшетау поднялся. Перелив воды через автодорожный мост возле средней школы №12 привел к затоплению нескольких близлежащих построек.

Силами местных властей и МЧС в городе проводятся противопаводковые работы. Отмечалось, что из-за выхода воды из берегов реки было подтоплено 8 частных домов, 28 частных придворовых территорий и 7 дворов многоэтажных жилых домов.

Ранее в Кокшетау в микрорайоне "Бирлик" затопило среднюю школу №22, которую учащиеся не посещали по причине весенних каникул. Воду из подвала школы уже откачали.