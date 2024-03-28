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Эзотерика

Людей вывозят на лодках из дворов многоэтажных домов в Кокшетау (фото, видео)

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Человека перевозят на лодке в Кокшетау
Спасение людей. Кадр из видео: instagram.com/eto_kokshetau_detka

Противопаводковые работы проходят в Кокшетау. От воды пострадали не только частные дома, но и многоэтажки. Людей вывозят даже на лодках, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в Кокшетау силами местных властей и МЧС идут противопаводковые работы. Также были задействованы курсанты Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина.

"Из-за выхода воды из берегов реки подтоплено 8 частных домов, 28 частных придворовых территорий и 7 дворов многоэтажных жилых домов", - рассказали в МЧС.

Откачка воды в Кокшетау
Работы по откачке воды. Фото: t.me/qr_tjm

В настоящее время ведутся берегоукрепительные работы, укреплено уже 150 метров. Сообщается, что отсыпано 280 тонн инертного материала, расширено и углублено 110 м. каналов и арыков, набрано и уложено 310 мешков мешкотары, откачено более 1000 кубометров талой воды.

Силами ДЧС, Академии гражданской защиты, местных акиматов и департамента полиции в составе 260 человек и около 90 единиц техники проводятся работы по откачке воды.

Работы по откачке воды
Противопаводковые работы в Кокшетау. Фото: t.me/qr_tjm

В соцсетях распространяется видео, на котором спасатели эвакуируют местных жителей из многоэтажного жилого дома на лодке.

"Молодцы! Спасибо! С балкона только что видела, как на себе переносят и пожилых, и детей", - написала местная жительница в комментарии к видео. Она отметила, что проживает возле Аллеи железнодорожников.

В Акмолинской области в связи с резким потеплением начал быстро таять снег. Сегодня сообщалось, что уровень воды в реке Кокшетау поднялся. Перелив воды через автодорожный мост возле средней школы №12 привел к затоплению нескольких близлежащих построек.

Ранее стало известно, что в Кокшетау в микрорайоне "Бирлик" затопило среднюю школу №22, которую школьники не посещали по причине весенних каникул. Отмечается, что воду из подвала школы уже откачали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2074815-lyudey-vyvozyat-na-lodkah-iz-dvorov-mnogoetazhnyh-domov-v-kokshetau-foto-video/

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