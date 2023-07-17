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Грузовой поезд сошел с рельсов в Жамбылской области

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Поезд едет по рельсам
Поезд. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня ночью в Жамбылской области произошел сход грузовых вагонов, что повлияло на график движения пассажирских поездов, передает официальный сайт АО "НК "Қазақстан темір жолы".

Как рассказали в нацкомпании, 17 июля в 01.05 на станции Аспара, на участке Турксиб - Шу, произошел сход грузовых вагонов. Жертв и пострадавших нет. 

На месте происшествия ведутся ремонтно-восстановительные работы. 

"Сход повлиял на график движения пассажирских поездов. Все поезда обеспечены питьевой водой, работают вагоны-рестораны", - пояснили в КТЖ.

Для выяснения причин схода создана специальная комиссия.

Напомним, в июне в техническом парке станции Алматы-2, где готовят составы в рейс, при производстве маневровых работ произошло смещение колесной пары одного вагона. Пассажиров в поезде не было. Никто не пострадал. Был оперативно организован другой состав, который отправили по расписанию.

Также стало известно, что грузовой поезд из Беларуси сошел с рельсов на станции в Алматинской области. Произошедшее не повлияло на движение поездов. Для расследования причин случившегося в КТЖ создали комиссию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2028894-gruzovoy-poezd-soshel-s-relsov-v-zhambylskoy-oblasti/

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