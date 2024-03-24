Трибуна со зрителями обрушилась в цирке в Петропавловске (видео)

В цирке шапито, приехавшем с гастролями в Петропавловск, во время представления рухнула трибуна со зрителями. Информацию прокомментировали в государственных органах, передает Петропавловск.news.

Цирк на льду, приехавший в город с гастролями, начал работать с 22 марта. И в первый же день выступлений произошло ЧП. Во время шоу рухнула трибуна со зрителями, которые вместе с конструкцией упали вниз. Видео с происшествием появилось в социальных сетях.

На место выезжали сотрудники полиции, ДЧС и скорой помощи.

В пресс-службе областного управления здравоохранения сообщили, что вызов поступил в 16.57, на место выезжали две бригады скорой помощи. Пострадавших нет.

Пресс-секретарь ДЧС СКО Евгений Журавлев также подтвердил, что никто из зрителей не пострадал.

"Наши сотрудники выезжали, но просто посмотрели, что случилось. Никаких действий не предпринимали. Разрушенную конструкцию восстанавливали сами владельцы. Они же отвечают за безопасность аттракциона. Что касается привлечения к ответственности за ЧП, то, с нашей стороны, этого не будет. Так как, к счастью, погибших и пострадавших нет", - пояснил Евгений Журавлев.

В полиции же отметили, что заявлений от зрителей к ним не поступало.

Напомним, в январе этого года в одном из многоквартирных домов Петропавловска произошло частичное обрушение крыши из-за скопившегося снега и льда. Об этом сообщил аким города Серик Мухамедиев. К счастью, никто не пострадал. По словам градоначальника, ремонт кровли здесь никогда не делали. Соответствующие службы начали обследование. После совместно с жильцами должны были принять общее решение по дальнейшему восстановлению.

А в Астане на рынке "Шарын" обрушился ангар из-за снеговой нагрузки и усиления ветра. Очевидцы делились видео происшествия.