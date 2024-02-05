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Ангар обрушился на рынке в Астане из-за скопившегося снега (видео)

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Разрушенный ангар
Разрушенный ангар. Кадр из видео: NUR.KZ

В Астане на рынке "Шарын" обрушился ангар из-за снеговой нагрузки и усиления ветра. Очевидцы поделились видео происшествия. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ДЧС столицы, передает NUR.KZ.

По словам очевидцев, сегодня, 5 февраля, в 08:00 на столичном рынке "Шарын" обрушился ангар.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДЧС Астаны, в результате обрушения никто не пострадал.

"5 февраля на территории рынка "Шарын" из-за скопившегося снега произошло обрушение навеса из профлиста между торговыми бутиками на предварительной площади 200 кв.м. Пострадавших нет", – сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что сегодня в Астане ожидаются осадки в виде снега. Скорость ветра составит 8,9 м/с.

А с 6 по 8 февраля специалисты пообещали в Казахстане обильные осадки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2059179-angar-obrushilsya-na-rynke-v-astane-iz-za-snegopada-i-silnogo-vetra-video/

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