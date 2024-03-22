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Грязевой поток сошел с гор в Алматинской области (видео)

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Грязевой поток в горах
Грязевой поток. Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_official

Жители Алматинской области поделились в соцсетях последствиями непогоды - сильный дождь привел к тому, что с гор сошел склоновый сток. В МЧС прокомментировали случившееся, передает NUR.KZ.

Кадры были опубликованы в Telegram-канале Kris_p_almaty - на них видно, что ночью сильный поток воды сошел с гор. Утром автор ролика показала последствия произошедшего.

Как сообщили в МЧС РК, в результате интенсивного выпадения ливневого дождя по бассейну реки "Узын-Каргалы" выше села Каргалы с левого ущелья произошел склоновый сток, который прошел через дорогу местного значения и попал в реку.

"Вода в реке протекает в транзитном режиме, сошедший склоновый сток русло реки не перекрыл. Грязевая масса отложилась на участке автодороги село Каргалы – плотина Узын-Каргалы, дорожное полотно не повреждено, проезд имеется, объем грязевой массы устанавливается", - говорится в сообщении.

Ранее синоптики предупреждали, что в связи с прогнозом сильных осадков в период с 21 по 23 марта 2024 года в горных и предгорных районах Алматинской области и прилегающих территорий Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2072166-gryazevoy-potok-soshel-s-gor-v-almatinskoy-oblasti-video/

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