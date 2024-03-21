Пожар вспыхнул в жилом доме в Алматы (видео)
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В Бостандыкском районе Алматы горел балкон квартиры в четырехэтажном жилом доме. Пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Как сообщает МЧС РК, сегодня в Бостандыкском районе Алматы произошло горение балкона на 3 этаже четырехэтажного жилого дома на площади 3 квадратных метров.
В 18:50 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара, по данным ведомства, устанавливается.
Накануне в Алматы загорелся цех на площади 500 квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия не было, огонь потушили оперативно.
Также несколькими днями днями ранее в южной столице загорелся строящийся ЖК, а черные столбы дыма напугали алматинцев. Как позже сообщили в ДЧС, на первом этаже 5-этажного строящегося жилого здания произошло горение пластиковых труб на площади 15 квадратных метров. Пострадавших нет.
В марте пожар произошел в двухэтажном здании по улице Байтурсынова в Алматы. По данным ДЧС, было обнаружено открытое горение с окна второго этажа двухэтажного здания. Локализовать его удалось только через час.
Как вести себя во время пожара
Подробную инструкцию опубликовали на сайте "Электронного правительства". В ней говорится, что при пожаре следует:
- закрыть рот и нос любой тканью, лучше - влажной;
- уходить от огня;
- не пользоваться лифтом;
- не бить окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушить водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
В помещении, в высотном здании, в месте скопления людей:
- если очаг возгорания небольшой, попытайтесь справиться с пожаром самостоятельно всеми доступными средствами: огнетушителями, любой плотной тканью, песком, землей из цветочных горшков, водой и так далее;
- при горении изоляции электропроводки отключите электросеть в специальном щитке;
- немедленно сообщите о случившемся соседям или сотрудникам в других кабинетах и инициируйте эвакуацию;
- отключите электрооборудование;
- если возможно, покиньте помещение, закрыв за собой двери;
- помогите выйти на улицу детям и престарелым людям;
- при задымлении в подъезде или коридоре продвигайтесь к выходу ползком;
- выбирайтесь в безопасное место;
- если нет возможности покинуть помещение через лестницу, уплотните входную дверь изнутри мокрой тканью, чтобы не проникал дым, затем выйдите на балкон и ждите приезда пожарной службы;
- закройте окна и двери, чтобы сквозняк не раздул пламя.
При первых признаках возгорания и запахе дыма следует вызвать пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Что сообщить диспетчеру при звонке 101 или 112?
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Рекомендуется в этот момент говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2072037-pozhar-vspyhnul-v-zhilom-dome-v-almaty/