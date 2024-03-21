Пожар вспыхнул в жилом доме в Алматы (видео)

В Бостандыкском районе Алматы горел балкон квартиры в четырехэтажном жилом доме. Пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Как сообщает МЧС РК, сегодня в Бостандыкском районе Алматы произошло горение балкона на 3 этаже четырехэтажного жилого дома на площади 3 квадратных метров.

В 18:50 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара, по данным ведомства, устанавливается.

Накануне в Алматы загорелся цех на площади 500 квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия не было, огонь потушили оперативно.

Также несколькими днями днями ранее в южной столице загорелся строящийся ЖК, а черные столбы дыма напугали алматинцев. Как позже сообщили в ДЧС, на первом этаже 5-этажного строящегося жилого здания произошло горение пластиковых труб на площади 15 квадратных метров. Пострадавших нет.

В марте пожар произошел в двухэтажном здании по улице Байтурсынова в Алматы. По данным ДЧС, было обнаружено открытое горение с окна второго этажа двухэтажного здания. Локализовать его удалось только через час.

Как вести себя во время пожара

Подробную инструкцию опубликовали на сайте "Электронного правительства". В ней говорится, что при пожаре следует:

закрыть рот и нос любой тканью, лучше - влажной;

уходить от огня;

не пользоваться лифтом;

не бить окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушить водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

В помещении, в высотном здании, в месте скопления людей:

если очаг возгорания небольшой, попытайтесь справиться с пожаром самостоятельно всеми доступными средствами: огнетушителями, любой плотной тканью, песком, землей из цветочных горшков, водой и так далее;

при горении изоляции электропроводки отключите электросеть в специальном щитке;

немедленно сообщите о случившемся соседям или сотрудникам в других кабинетах и инициируйте эвакуацию;

отключите электрооборудование;

если возможно, покиньте помещение, закрыв за собой двери;

помогите выйти на улицу детям и престарелым людям;

при задымлении в подъезде или коридоре продвигайтесь к выходу ползком;

выбирайтесь в безопасное место;

если нет возможности покинуть помещение через лестницу, уплотните входную дверь изнутри мокрой тканью, чтобы не проникал дым, затем выйдите на балкон и ждите приезда пожарной службы;

закройте окна и двери, чтобы сквозняк не раздул пламя.

При первых признаках возгорания и запахе дыма следует вызвать пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Что сообщить диспетчеру при звонке 101 или 112?

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Рекомендуется в этот момент говорить четко и спокойно.