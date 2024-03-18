Открытое пламя и черный столб дыма: строящийся ЖК загорелся в Алматы (видео)

В Алматы очевидцы сняли на видео клубы черного дыма, идущего от недостроенного ЖК по улице Момышулы в Алматы. Ситуацию прокомментировали в ДЧС мегаполиса, передает NUR.KZ.

Кадры пожара появились в Telegram-канале Kris_p_almaty. На видео можно заметить стройку, от которой поднимается густой черный дым.

Также на некоторых кадрах видны участки на нижних этажах строения, горящие открытым пламенем.

В пресс-службе ДЧС сообщили, что инцидент произошел на пересечении улиц Момышулы и Универсиадная. Пожарные выехали по указанному адресу сегодня в 13:58.

"По прибытии на место происшествия обнаружено, что на первом этаже 5-этажного строящегося жилого здания произошло горение пластиковых труб на площади 15 квадратных метров", – отметили в ведомстве.

Подчеркивается, что уже в 14:08 пожар удалось потушить. Пострадавших нет.

В ликвидации возгорания участвовали 13 человек личного состава и 3 единиц техники ДЧС Алматы.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные: