Открытое пламя и черный столб дыма: строящийся ЖК загорелся в Алматы (видео)
Опубликовано:
В Алматы очевидцы сняли на видео клубы черного дыма, идущего от недостроенного ЖК по улице Момышулы в Алматы. Ситуацию прокомментировали в ДЧС мегаполиса, передает NUR.KZ.
Кадры пожара появились в Telegram-канале Kris_p_almaty. На видео можно заметить стройку, от которой поднимается густой черный дым.
Также на некоторых кадрах видны участки на нижних этажах строения, горящие открытым пламенем.
В пресс-службе ДЧС сообщили, что инцидент произошел на пересечении улиц Момышулы и Универсиадная. Пожарные выехали по указанному адресу сегодня в 13:58.
"По прибытии на место происшествия обнаружено, что на первом этаже 5-этажного строящегося жилого здания произошло горение пластиковых труб на площади 15 квадратных метров", – отметили в ведомстве.
Подчеркивается, что уже в 14:08 пожар удалось потушить. Пострадавших нет.
В ликвидации возгорания участвовали 13 человек личного состава и 3 единиц техники ДЧС Алматы.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2070201-otkrytoe-plamya-i-chernyy-stolb-dyma-stroyaschiysya-zhk-zagorelsya-v-almaty-video/