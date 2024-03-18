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Открытое пламя и черный столб дыма: строящийся ЖК загорелся в Алматы (видео)

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Пожар в Алматы
Пожар в Алматы. Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_official

В Алматы очевидцы сняли на видео клубы черного дыма, идущего от недостроенного ЖК по улице Момышулы в Алматы. Ситуацию прокомментировали в ДЧС мегаполиса, передает NUR.KZ.

Кадры пожара появились в Telegram-канале Kris_p_almaty. На видео можно заметить стройку, от которой поднимается густой черный дым.

Также на некоторых кадрах видны участки на нижних этажах строения, горящие открытым пламенем.

В пресс-службе ДЧС сообщили, что инцидент произошел на пересечении улиц Момышулы и Универсиадная. Пожарные выехали по указанному адресу сегодня в 13:58.

"По прибытии на место происшествия обнаружено, что на первом этаже 5-этажного строящегося жилого здания произошло горение пластиковых труб на площади 15 квадратных метров", – отметили в ведомстве.

Подчеркивается, что уже в 14:08 пожар удалось потушить. Пострадавших нет.

В ликвидации возгорания участвовали 13 человек личного состава и 3 единиц техники ДЧС Алматы.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2070201-otkrytoe-plamya-i-chernyy-stolb-dyma-stroyaschiysya-zhk-zagorelsya-v-almaty-video/

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