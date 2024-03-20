Цех охватило пламенем в Алматы (фото, видео)

В Алматы загорелся цех на площади 500 квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия не было, огонь потушили оперативно, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Сегодня вечером в Алматы горел цех. Пожарные прибыли на место в 17:10. Огонь был локализован в 18:25 (остановлено его распространение), ликвидирован – в 18:40. Общая площадь горения составила 500 м².

Пострадавших нет, причина пожара устанавливается, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. О них – ниже:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112".

Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные: