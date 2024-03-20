Цех охватило пламенем в Алматы (фото, видео)
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В Алматы загорелся цех на площади 500 квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия не было, огонь потушили оперативно, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Сегодня вечером в Алматы горел цех. Пожарные прибыли на место в 17:10. Огонь был локализован в 18:25 (остановлено его распространение), ликвидирован – в 18:40. Общая площадь горения составила 500 м².
Пострадавших нет, причина пожара устанавливается, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. О них – ниже:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112".
Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2071671-tseh-ohvatilo-plamenem-v-almaty-foto-video/