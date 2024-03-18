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Крупный пожар вспыхнул в Астане, его тушат 70 человек

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Пожар на складе в Астане
Пожар на складе в Астане. Фото: t.me/ktknews

Пожар произошел в Астане. Загорелось одноэтажное складское помещение. Жертв и пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Информация о возгорании поступила в 07:20. По данным пресс-службы МЧС, в Астане в районе Байконыр загорелся одноэтажный склад ангарного типа.

По данным ведомства, предварительная площадь пожара составила 1000 квадратных метров.

"По прибытию огнеборцев установлено, что горит одноэтажное складское помещение, полностью охваченное огнем. В ходе пожара произошло обрушение фасадной стены и кровли здания. На месте создано три боевых участка", - сообщили в МЧС.

На данный момент, по данным ведомства, в тушении задействовано порядка 70 человек личного состава и 15 единиц техники ДЧС Астаны.

Ранее сообщалось, что в Актобе в 9-этажном жилом доме произошел пожар. Загорелась мебель в квартире на предпоследнем этаже. Спасатели эвакуировали 11 человек.

Накануне в мессенджерах пользователи делились видео с пожаром в селе Байтерек Алматинской области. Инцидент позже прокомментировали в экстренных службах. Однако причину пожара пока не назвали, жертв и пострадавших нет.

Также в прошедшие выходные, 16 марта утром, в Турксибском районе Алматы произошел пожар в отдельно стоящей одноэтажной столовой.

Как вести себя во время пожара

Подробную инструкцию опубликовали на сайте "Электронного правительства". В ней говорится, что при пожаре следует:

  • закрыть рот и нос любой тканью, лучше - влажной;
  • уходить от огня;
  • не пользоваться лифтом;
  • не бить окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушить водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

В помещении, в высотном здании, в месте скопления людей:

  • если очаг возгорания небольшой, попытайтесь справиться с пожаром самостоятельно всеми доступными средствами: огнетушителями, любой плотной тканью, песком, землей из цветочных горшков, водой и так далее;
  • при горении изоляции электропроводки отключите электросеть в специальном щитке;
  • немедленно сообщите о случившемся соседям или сотрудникам в других кабинетах и инициируйте эвакуацию;
  • отключите электрооборудование;
  • если возможно, покиньте помещение, закрыв за собой двери;
  • помогите выйти на улицу детям и престарелым людям;
  • при задымлении в подъезде или коридоре продвигайтесь к выходу ползком;
  • выбирайтесь в безопасное место;
  • если нет возможности покинуть помещение через лестницу, уплотните входную дверь изнутри мокрой тканью, чтобы не проникал дым, затем выйдите на балкон и ждите приезда пожарной службы;
  • закройте окна и двери, чтобы сквозняк не раздул пламя.

При первых признаках возгорания и запахе дыма следует вызвать пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Что сообщить диспетчеру при звонке 101 или 112?

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Рекомендуется в этот момент говорить четко и спокойно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2069832-krupnyy-pozhar-vspyhnul-v-astane-ego-tushat-70-chelovek/

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