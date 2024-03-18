Крупный пожар вспыхнул в Астане, его тушат 70 человек
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Пожар произошел в Астане. Загорелось одноэтажное складское помещение. Жертв и пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Информация о возгорании поступила в 07:20. По данным пресс-службы МЧС, в Астане в районе Байконыр загорелся одноэтажный склад ангарного типа.
По данным ведомства, предварительная площадь пожара составила 1000 квадратных метров.
"По прибытию огнеборцев установлено, что горит одноэтажное складское помещение, полностью охваченное огнем. В ходе пожара произошло обрушение фасадной стены и кровли здания. На месте создано три боевых участка", - сообщили в МЧС.
На данный момент, по данным ведомства, в тушении задействовано порядка 70 человек личного состава и 15 единиц техники ДЧС Астаны.
Ранее сообщалось, что в Актобе в 9-этажном жилом доме произошел пожар. Загорелась мебель в квартире на предпоследнем этаже. Спасатели эвакуировали 11 человек.
Накануне в мессенджерах пользователи делились видео с пожаром в селе Байтерек Алматинской области. Инцидент позже прокомментировали в экстренных службах. Однако причину пожара пока не назвали, жертв и пострадавших нет.
Также в прошедшие выходные, 16 марта утром, в Турксибском районе Алматы произошел пожар в отдельно стоящей одноэтажной столовой.
Как вести себя во время пожара
Подробную инструкцию опубликовали на сайте "Электронного правительства". В ней говорится, что при пожаре следует:
- закрыть рот и нос любой тканью, лучше - влажной;
- уходить от огня;
- не пользоваться лифтом;
- не бить окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушить водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
В помещении, в высотном здании, в месте скопления людей:
- если очаг возгорания небольшой, попытайтесь справиться с пожаром самостоятельно всеми доступными средствами: огнетушителями, любой плотной тканью, песком, землей из цветочных горшков, водой и так далее;
- при горении изоляции электропроводки отключите электросеть в специальном щитке;
- немедленно сообщите о случившемся соседям или сотрудникам в других кабинетах и инициируйте эвакуацию;
- отключите электрооборудование;
- если возможно, покиньте помещение, закрыв за собой двери;
- помогите выйти на улицу детям и престарелым людям;
- при задымлении в подъезде или коридоре продвигайтесь к выходу ползком;
- выбирайтесь в безопасное место;
- если нет возможности покинуть помещение через лестницу, уплотните входную дверь изнутри мокрой тканью, чтобы не проникал дым, затем выйдите на балкон и ждите приезда пожарной службы;
- закройте окна и двери, чтобы сквозняк не раздул пламя.
При первых признаках возгорания и запахе дыма следует вызвать пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Что сообщить диспетчеру при звонке 101 или 112?
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Рекомендуется в этот момент говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2069832-krupnyy-pozhar-vspyhnul-v-astane-ego-tushat-70-chelovek/