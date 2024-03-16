Столовая горела в Алматы

Утром 16 марта в Турксибском районе Алматы произошел пожар в отдельно стоящей одноэтажной столовой. На место выезжали огнеборцы, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По информации официального Telegram-канала ведомства, общая площадь пожара составила 150 кв.м. Пострадавших нет, причина устанавливается.

"В 06.55 пожар локализован, в 07.10 - ликвидирован. В тушении было задействовано порядка 15 человек личного состава и 3 единицы техники ДЧС", - отметили в МЧС.

Напомним, на днях алматинцев встревожил пожар в самом центре города - по улице Байтурсынова в Бостандыкском районе. Во время прибытия на место спасателями обнаружено открытое горение с окна второго этажа двухэтажного здания. Сотрудники смогли предотвратить распространение огня на соседние квартиры второго этажа, а также на офисные помещения. Площадь возгорания составила 200 кв. м.

А 8 марта в Турксибском районе Алматы загорелись мебель и оргтехника в кабинете административного помещения на 4 этаже четырехэтажного торгового центра. Пожарным удалось отстоять от огня бутики предпринимателей.